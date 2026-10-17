Motociclista de 15 años resulta lesionado tras chocar contra camioneta en Chapultepec, Saltillo

Un adolescente de 15 años resultó lesionado luego de sufrir un accidente mientras viajaba en motocicleta y chocar contra una camioneta estacionada en calles de la colonia Chapultepec, en Saltillo.

El percance fue reportado alrededor de las 2 de la tarde en el cruce de las calles Jorge Luis Borges y Lope de Vega. Se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia debido a que el joven presentaba dificultades para moverse después del impacto.