Motociclista de 15 años resulta lesionado tras chocar contra camioneta en Chapultepec, Saltillo

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    Motociclista de 15 años resulta lesionado tras chocar contra camioneta en Chapultepec, Saltillo
    El joven fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

El joven presentaba una posible fractura en el fémur y fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital

Un adolescente de 15 años resultó lesionado luego de sufrir un accidente mientras viajaba en motocicleta y chocar contra una camioneta estacionada en calles de la colonia Chapultepec, en Saltillo.

El percance fue reportado alrededor de las 2 de la tarde en el cruce de las calles Jorge Luis Borges y Lope de Vega. Se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia debido a que el joven presentaba dificultades para moverse después del impacto.

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El lesionado fue identificado como Ángel, quien quedó con dolor en la parte media del fémur. De acuerdo con el reporte, presentaba una posible fractura y no podía movilizar ni apoyar la pierna, situación que motivó la solicitud de asistencia médica para determinar la gravedad de la lesión.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio en pocos minutos. Tras valorarlo, se determinó que sí requería traslado a un hospital, por lo que fue llevado para recibir la atención correspondiente.

$!El adolescente ingresó a las instalaciones hospitalarias para determinar la gravedad de la lesión en el fémur.
El adolescente ingresó a las instalaciones hospitalarias para determinar la gravedad de la lesión en el fémur. ULISES MARTÍNEZ

Las circunstancias del choque entre la motocicleta y la camioneta estacionada quedaron sujetas a la revisión de las cámaras de vigilancia cercanas y al testimonio de testigos, a fin de deslindar responsabilidades.

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