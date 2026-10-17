Saltillo: choque en puente de Fundadores deja a dos mujeres lesionadas

Un choque por alcance entre dos vehículos se registró en la parte alta del puente de Juan Navarro, sobre el bulevar Fundadores en dirección hacia Arteaga, luego de que presuntamente se reportara la presencia de ramas sobre el carril izquierdo. De acuerdo con los primeros reportes, José Antonio Hernández Pasillas, de 30 años, conductor de un Seat Ibiza, circulaba por la vialidad y no logró detenerse a tiempo, por lo que terminó impactando la parte posterior de un Chevrolet Aveo.

La conductora del Aveo logró esquivar las ramas que presuntamente se encontraban sobre el pavimento; sin embargo, no pudo evitar el impacto del otro vehículo, lo que ocasionó daños materiales en ambas unidades. Tras el reporte del percance, personal de la Cruz Roja acudió al lugar para brindar atención a dos mujeres que viajaban en los automóviles involucrados: una se trasladaba en el Chevrolet Aveo, mientras que la otra viajaba como ocupante del Seat Ibiza.

Elementos de Tránsito Municipal también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Debido a que el accidente ocurrió en el puente, los vehículos fueron orillados para permitir la circulación del resto de los automovilistas.