Motociclista intenta rebasar y termina con fractura expuesta, en el LEA de Saltillo

Un motociclista resultó lesionado la tarde de este jueves tras sufrir un accidente en el carril de conexión del periférico Luis Echeverría con el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo, cuando presuntamente intentó rebasar a un automóvil.

De acuerdo con su declaración ante las autoridades, Hernán “N”, de 27 años, realizaba la maniobra de rebase cuando perdió el control de la motocicleta y derrapó.