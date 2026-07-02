Motociclista intenta rebasar y termina con fractura expuesta, en el LEA de Saltillo
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Un motociclista de 27 años sufrió una fractura expuesta en la rodilla derecha tras perder el control de su unidad e impactarse contra el muro de contención en el distribuidor vial de Fundadores
Un motociclista resultó lesionado la tarde de este jueves tras sufrir un accidente en el carril de conexión del periférico Luis Echeverría con el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo, cuando presuntamente intentó rebasar a un automóvil.
De acuerdo con su declaración ante las autoridades, Hernán “N”, de 27 años, realizaba la maniobra de rebase cuando perdió el control de la motocicleta y derrapó.
Durante el accidente, la unidad se impactó contra el muro de contención, lo que provocó que el conductor golpeara la pierna derecha contra la estructura y posteriormente cayera sobre la carpeta asfáltica, sufriendo una fractura expuesta en la rótula.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia debido a la gravedad de la lesión.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al motociclista, quien fue estabilizado en el sitio antes de ser trasladado a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.