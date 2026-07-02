Motociclista intenta rebasar y termina con fractura expuesta, en el LEA de Saltillo

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    Motociclista intenta rebasar y termina con fractura expuesta, en el LEA de Saltillo
    El accidente ocurrió cuando el conductor presuntamente intentó rebasar a un automóvil y perdió el control de la motocicleta. ULISES MARTÍNEZ

Un motociclista de 27 años sufrió una fractura expuesta en la rodilla derecha tras perder el control de su unidad e impactarse contra el muro de contención en el distribuidor vial de Fundadores

Un motociclista resultó lesionado la tarde de este jueves tras sufrir un accidente en el carril de conexión del periférico Luis Echeverría con el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo, cuando presuntamente intentó rebasar a un automóvil.

De acuerdo con su declaración ante las autoridades, Hernán “N”, de 27 años, realizaba la maniobra de rebase cuando perdió el control de la motocicleta y derrapó.

$!Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance ocurrido en el carril de conexión hacia el bulevar Fundadores.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance ocurrido en el carril de conexión hacia el bulevar Fundadores. ULISES MARTÍNEZ
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$!El motociclista fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja tras sufrir una fractura expuesta en la pierna derecha.
El motociclista fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja tras sufrir una fractura expuesta en la pierna derecha. ULISES MARTÍNEZ

Durante el accidente, la unidad se impactó contra el muro de contención, lo que provocó que el conductor golpeara la pierna derecha contra la estructura y posteriormente cayera sobre la carpeta asfáltica, sufriendo una fractura expuesta en la rótula.

$!Durante el accidente, la unidad se impactó contra el muro de contención, lo que provocó que el conductor golpeara la pierna derecha contra la estructura.
Durante el accidente, la unidad se impactó contra el muro de contención, lo que provocó que el conductor golpeara la pierna derecha contra la estructura. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia debido a la gravedad de la lesión.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al motociclista, quien fue estabilizado en el sitio antes de ser trasladado a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.

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