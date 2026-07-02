Saltillo se llena de color y tradición con la 2ª Feria Artesanal... ¡estás invitado!

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    Saltillo se llena de color y tradición con la 2ª Feria Artesanal... ¡estás invitado!
    Los asistentes podrán encontrar joyería, textiles, artículos decorativos y otras piezas elaboradas con técnicas tradicionales y contemporáneas. IA

La 2ª Feria Artesanal Saltillo reunirá a decenas de artesanos del 3 al 5 de julio en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, con entrada gratuita y una amplia oferta de productos elaborados por creadores locales

Con el objetivo de promover el talento local y ofrecer un espacio de encuentro cultural para las familias coahuilenses, se anunció oficialmente la realización de la 2ª Feria Artesanal Saltillo, un evento que reunirá una valiosa muestra de la riqueza creativa de la región.

La feria, coordinada por Francisco Corpus, cuenta con el respaldo institucional de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, el Gobierno del Estado de Coahuila y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Esta suma de esfuerzos busca no solo impulsar la economía de los creadores locales, sino también fortalecer el tejido social a través del arte y el patrimonio popular.

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En entrevista con VANGUARDIA, Corpus explicó que esta iniciativa nació a partir del éxito obtenido en la primera edición de la feria, realizada en el FINA 448. “Obtuvimos excelentes resultados y ahora estamos de vuelta con la segunda edición”, comentó.

Asimismo, señaló que en esta ocasión participarán más de 35 artesanos, la mayoría provenientes de distintos municipios de Coahuila. Los asistentes encontrarán productos de talabartería, dulces regionales y el tradicional sarape de Saltillo, además de la participación especial de artesanos wixárika.

La cita para los amantes de las artesanías y el público en general será los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio, en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en el cruce de Juárez e Hidalgo, en pleno Paseo Capital. Durante los tres días, los asistentes podrán recorrer los distintos espacios y adquirir piezas únicas en un horario de 12:00 a 20:00 horas.

En el lugar podrás encontrar una amplia variedad de propuestas que incluyen joyería artesanal, textiles, piezas decorativas y creaciones elaboradas con técnicas tradicionales y contemporáneas.

Los organizadores extendieron una invitación al público en general, al destacar que la entrada será completamente gratuita. Además de ser un punto de venta, la feria busca convertirse en un espacio de convivencia donde los visitantes puedan conocer de cerca a las y los artesanos, así como las historias, técnicas y procesos que hay detrás de cada una de sus obras.

Para quienes buscan un plan de fin de semana que combine identidad cultural, apoyo al comercio local y convivencia familiar, la 2ª Feria Artesanal Saltillo se perfila como una opción para disfrutar y valorar el talento artesanal de la región.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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