Motociclista muere tras derrapar en carretera libre a Torreón

Un joven motociclista perdió la vida la noche del viernes tras sufrir un derrape cuando intentaba incorporarse a la carretera libre a Torreón. Su cuerpo quedó a un costado del camino hasta que fue localizado por automovilistas que transitaban por la zona. El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:20 horas del viernes, cuando una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre un accidente de motocicleta en el kilómetro 54 de la carretera libre a Torreón, a la altura del entronque con la carretera estatal a Hipólito. En el lugar, un hombre de entre 20 y 25 años yacía inconsciente junto a la unidad.

Tras recibir el reporte, paramédicos de General Cepeda acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Ante la situación, elementos de la Policía Municipal procedieron al cierre parcial de la circulación en ambos sentidos y colocaron un acordonamiento para resguardar la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes. De acuerdo con los primeros peritajes, se presume que el conductor circulaba a exceso de velocidad sobre la carretera estatal. Al intentar incorporarse a la vía con dirección a Saltillo perdió el control de la motocicleta, salió del camino y sufrió lesiones fatales, pese a portar casco de seguridad.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras acudieron para colaborar con el Ministerio Público adscrito a General Cepeda, mientras peritos especializados realizaron las investigaciones necesarias para reconstruir la mecánica del accidente. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá hasta que familiares acudan a identificarlo y realizar los trámites legales para su entrega. Asimismo, las autoridades buscan establecer con precisión cuánto tiempo transcurrió entre el percance y su localización.