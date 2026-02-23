Motociclista se impacta contra camión cuyo chofer huye del lugar, en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Motociclista se impacta contra camión cuyo chofer huye del lugar, en Ramos Arizpe
    El afectado fue atendido por paramédicos, y posteriormente fue trasladado.

Tercer motociclista lesionado durante la tarde noche de este lunes ocurrió en territorio de Ramos Arizpe, Coahuila

Otro motociclista resultó lesionado la tarde-noche de este lunes al chocar contra un camión que huyó del lugar.

El percance ocurrió sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en territorio de Ramos Arizpe, Coahuila. De acuerdo con el conductor de la motocicleta, el tractocamión le cerró el paso, lo que provocó que cayera de la unidad.

TE PUEDE INTERESAR: Menor en moto se impacta contra camioneta y termina lesionado, en Saltillo

Tras la valoración de los paramédicos, el hombre, de 25 años, presentó probable esguince en el tobillo izquierdo. El tractocamión se retiró del sitio. El lesionado fue trasladado a la clínica 88 del IMSS, donde se reporta estable.

