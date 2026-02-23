Menor en moto se impacta contra camioneta y termina lesionado, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Menor en moto se impacta contra camioneta y termina lesionado, en Saltillo
    El menor fue trasladado para brindarle la atención médica.

Joven que salió de casa en moto fue a chocar con una camioneta que le quitó derecho de paso.

Un adolescente terminó internado en el Hospital General luego de chocar contra una camioneta que presuntamente le quitó el derecho de paso.

Se trata de Abraham Alexander N., de 15 años, quien fue trasladado al Hospital General de Saltillo. El joven circulaba en motocicleta por el bulevar Morelos, en el sentido de sur a norte. Al llegar al cruce con la calle Veinte, una camioneta MG One presuntamente le quitó el derecho de paso. El adolescente impactó con todo y su vehículo contra el costado delantero izquierdo de la unidad y cayó directamente al pavimento.

TE PUEDE INTERESAR: Motociclista embiste a niño ciclista, en Saltillo

Presentó lesiones en el tobillo derecho y en las cervicales, por lo que fue valorado por paramédicos del Servicio de Atención Médica y Urgencias (SAMU). En tanto, el probable responsable del percance fue asegurado por la Policía y puesto a disposición de la agencia investigadora del Ministerio Público por el delito de lesiones.

Para obtener su libertad, deberá llegar a un acuerdo con los familiares del herido respecto a los gastos hospitalarios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El movimiento ha ganado visibilidad en redes sociales durante las últimas semanas, generando debate en distintos sectores.

UAdeC impartirá charla sobre movimiento Therian en el marco del Día de la No Discriminación
La Secretaría de Salud activó cercos sanitarios y brigadas de vacunación en colonias donde se detectan casos sospechosos de sarampión.

Aumentan a 66 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; autoridades activan cercos sanitarios
Tras el abatimiento de “El Mencho”, autoridades reforzaron la vigilancia en carreteras y puntos limítrofes con Nuevo León y otras entidades.

‘Es una bendición vivir en Coahuila’; seguimos blindados: Carlos Villarreal
El diputado Jericó Abramo presentó en la Cámara Baja la iniciativa para prohibir cuotas de reinscripción.

Propone Jericó Abramo, diputado por Coahuila, prohibir cuotas de reinscripción en escuelas públicas y privadas
Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra

Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra
Ejército: Temor a ser descubiertos

Ejército: Temor a ser descubiertos
true

México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje