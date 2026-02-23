Menor en moto se impacta contra camioneta y termina lesionado, en Saltillo

Un adolescente terminó internado en el Hospital General luego de chocar contra una camioneta que presuntamente le quitó el derecho de paso.

Se trata de Abraham Alexander N., de 15 años, quien fue trasladado al Hospital General de Saltillo. El joven circulaba en motocicleta por el bulevar Morelos, en el sentido de sur a norte. Al llegar al cruce con la calle Veinte, una camioneta MG One presuntamente le quitó el derecho de paso. El adolescente impactó con todo y su vehículo contra el costado delantero izquierdo de la unidad y cayó directamente al pavimento.

Presentó lesiones en el tobillo derecho y en las cervicales, por lo que fue valorado por paramédicos del Servicio de Atención Médica y Urgencias (SAMU). En tanto, el probable responsable del percance fue asegurado por la Policía y puesto a disposición de la agencia investigadora del Ministerio Público por el delito de lesiones.

Para obtener su libertad, deberá llegar a un acuerdo con los familiares del herido respecto a los gastos hospitalarios.