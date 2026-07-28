Motociclista termina hospitalizada tras derrapar al esquivar a un perro, en ejido de General Cepeda

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    Motociclista termina hospitalizada tras derrapar al esquivar a un perro, en ejido de General Cepeda
    La conductora perdió el control de la motocicleta al intentar evitar a un perro que se atravesó en su camino, sufriendo lesiones en las piernas y una probable fractura de cadera. ULISES MARTÍNEZ

Una motociclista de 43 años fue trasladada al Hospital General tras derrapar en una brecha del ejido Ampliación Rincón de los Pastores al intentar esquivar a un perro que se atravesó en su camino

Una mujer resultó lesionada en las piernas y la cadera tras sufrir un accidente en motocicleta sobre una brecha ubicada a un costado del camino a General Cepeda, a la altura del ejido Ampliación Rincón de los Pastores. Presuntamente, el percance ocurrió luego de que un perro se atravesó en su trayectoria.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento de los hechos, la conductora perdió el control de la unidad cuando intentó esquivar al animal, que además la perseguía, lo que ocasionó que derrapara y cayera sobre el camino de terracería.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a la motociclista y la trasladaron al Hospital General tras el accidente ocurrido en una brecha rumbo a General Cepeda.
Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a la motociclista y la trasladaron al Hospital General tras el accidente ocurrido en una brecha rumbo a General Cepeda. ULISES MARTÍNEZ

La motociclista fue identificada como Verónica Venegas Cortés, de 43 años, quien sufrió diversas lesiones a consecuencia del accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, tras valorarla, determinaron que era necesario trasladarla a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

La mujer fue ingresada al Hospital General, donde permanece bajo atención médica para la valoración y tratamiento de las lesiones que presenta en las piernas, además de una probable fractura de cadera.

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