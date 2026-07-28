Motociclista termina hospitalizada tras derrapar al esquivar a un perro, en ejido de General Cepeda

Una mujer resultó lesionada en las piernas y la cadera tras sufrir un accidente en motocicleta sobre una brecha ubicada a un costado del camino a General Cepeda, a la altura del ejido Ampliación Rincón de los Pastores. Presuntamente, el percance ocurrió luego de que un perro se atravesó en su trayectoria.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento de los hechos, la conductora perdió el control de la unidad cuando intentó esquivar al animal, que además la perseguía, lo que ocasionó que derrapara y cayera sobre el camino de terracería.