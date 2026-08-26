Motociclista termina lesionado tras impactarse contra camión que le quitó el paso, al oriente de Saltillo
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Un motociclista de 35 años resultó lesionado tras impactarse contra un camión cuyo operador presuntamente realizó una vuelta prohibida en Saltillo
Un motociclista resultó lesionado en un accidente vial ocurrido la tarde de este miércoles en el cruce de Jesús Valdés Sánchez y Luis Echeverría Álvarez, al oriente de Saltillo, hasta donde acudieron autoridades y cuerpos de emergencia luego de que testigos solicitaran apoyo al 911.
El afectado fue identificado como Héctor “N”, de 35 años, quien circulaba en su motocicleta por la lateral del periférico cuando se impactó contra un camión de tres y media toneladas que presuntamente realizó una vuelta prohibida sobre Jesús Valdés Sánchez.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el camión de la empresa Ferretería Sada circulaba por el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección a Nazario Ortiz Garza.
Al llegar al cruce, el operador habría realizado una vuelta prohibida hacia Jesús Valdés Sánchez, en dirección a Abasolo, atravesándose en el paso del motociclista y provocando el impacto.
Tras la colisión, Héctor quedó tendido sobre el pavimento, donde permaneció a la espera de las unidades de emergencia, cuyos paramédicos acudieron para brindarle atención médica.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y detuvieron al operador del camión, identificado como Juan “N”, de 46 años.
La unidad de carga fue asegurada por las autoridades mientras se deslindaban responsabilidades. Al lugar también arribaron ajustadores de las compañías aseguradoras para evaluar los daños y tratar de llegar a un convenio entre las partes.