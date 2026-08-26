Motociclista termina lesionado tras impactarse contra camión que le quitó el paso, al oriente de Saltillo

Un motociclista resultó lesionado en un accidente vial ocurrido la tarde de este miércoles en el cruce de Jesús Valdés Sánchez y Luis Echeverría Álvarez, al oriente de Saltillo, hasta donde acudieron autoridades y cuerpos de emergencia luego de que testigos solicitaran apoyo al 911. El afectado fue identificado como Héctor “N”, de 35 años, quien circulaba en su motocicleta por la lateral del periférico cuando se impactó contra un camión de tres y media toneladas que presuntamente realizó una vuelta prohibida sobre Jesús Valdés Sánchez.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el camión de la empresa Ferretería Sada circulaba por el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección a Nazario Ortiz Garza. Al llegar al cruce, el operador habría realizado una vuelta prohibida hacia Jesús Valdés Sánchez, en dirección a Abasolo, atravesándose en el paso del motociclista y provocando el impacto. Tras la colisión, Héctor quedó tendido sobre el pavimento, donde permaneció a la espera de las unidades de emergencia, cuyos paramédicos acudieron para brindarle atención médica.