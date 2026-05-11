Motociclistas sufren accidentes en distintos puntos de Saltillo

Dos jóvenes motociclistas fueron valorados por personal de la Cruz Roja la tarde-noche de este lunes, luego de sufrir accidentes vehiculares.

Uno de los afectados es Edwin Alejandro N., de 17 años de edad, quien conducía una motocicleta color negro. Circulaba por el bulevar Otilio González, en sentido poniente, y al llegar al cruce con la calle San Alberto, frente a la colonia San Vicente, ocurrió el cambio de luz del semáforo.

El adolescente mencionó que, al cambiar a luz roja, no pudo frenar y la motocicleta derrapó. La unidad terminó impactándose contra la parte trasera derecha de una camioneta Nissan Frontier blanca. El motociclista presentó una herida en la pierna derecha y no requirió traslado a un hospital.

Asimismo, llegó a un acuerdo con el conductor de la pick up para que lo llevara a un hospital de la localidad. El segundo accidente de motocicleta ocurrió en el cruce de Julio Cervantes y Morelos, en la colonia Bellavista. En el lugar resultó lesionado de la mano derecha José Flavio N., de 27 años de edad, quien conducía una motocicleta deportiva marca Fazer.

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El afectado aseguró que circulaba de sur a norte por la calle Morelos cuando un camión de carga le cerró el paso. Para evitar chocar contra el vehículo, frenó, pero sufrió un derrape. Al parecer no hubo contacto con el camión, el cual se retiró del lugar, mientras que el motociclista permaneció en espera de una ambulancia.

Tampoco fue necesario su traslado a un centro médico.