Movimiento ‘Soy Papá, No Criminal’ anuncia marcha en Saltillo; reportan 100 denuncias que consideran falsas

Durante una rueda de prensa, señalaron que no se constituyen como un colectivo formal, sino como un grupo de personas que se han unido en defensa de los derechos de la infancia.

Integrantes del movimiento internacional “Soy Papá, No Criminal” informaron que tienen registradas alrededor de 100 denuncias que consideran falsas en contra de padres de familia que atraviesan procesos de separación.

La profesora Rosa Ofelia Garza, quien se presentó como activista y abuela afectada, indicó que en muchos procesos de divorcio los hijos son utilizados como medio de presión, al condicionarse las convivencias a aportaciones económicas.

El grupo, integrado por alrededor de 70 padres de familia, considera que hasta el 60 por ciento de los procesos legales por violencia familiar podrían estar basados en testimonios sin sustento, utilizados como herramienta en conflictos de separación.

Por su parte, la psicóloga Yadira García subrayó la necesidad de que las resoluciones no se basen en el género, sino en la protección de los derechos de la infancia.

MARCHA POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Ante este panorama, los integrantes del movimiento anunciaron una caminata de protesta para el próximo viernes 24 de abril.

La cita es a las 9:30 horas en la explanada del Parque Las Maravillas, desde donde marcharán aproximadamente un kilómetro y medio hacia los juzgados familiares. En ese punto, entregarán un pliego petitorio en el que solicitan capacitación para psicólogos y trabajadores sociales, así como la correcta aplicación de leyes que garanticen el interés superior de la niñez.

Los voceros del movimiento señalaron que, en algunos casos, los menores son utilizados como medio de presión en las negociaciones económicas derivadas de un divorcio, lo que —afirmaron— genera afectaciones emocionales tanto en los hijos como en los padres.