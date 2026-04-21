Movimiento ‘Soy Papá, No Criminal’ anuncia marcha en Saltillo; reportan 100 denuncias que consideran falsas
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Colectivos de padres exigen prioridad al bienestar infantil sobre la perspectiva de género
Integrantes del movimiento internacional “Soy Papá, No Criminal” informaron que tienen registradas alrededor de 100 denuncias que consideran falsas en contra de padres de familia que atraviesan procesos de separación.
Durante una rueda de prensa, señalaron que no se constituyen como un colectivo formal, sino como un grupo de personas que se han unido en defensa de los derechos de la infancia.
La profesora Rosa Ofelia Garza, quien se presentó como activista y abuela afectada, indicó que en muchos procesos de divorcio los hijos son utilizados como medio de presión, al condicionarse las convivencias a aportaciones económicas.
El grupo, integrado por alrededor de 70 padres de familia, considera que hasta el 60 por ciento de los procesos legales por violencia familiar podrían estar basados en testimonios sin sustento, utilizados como herramienta en conflictos de separación.
Por su parte, la psicóloga Yadira García subrayó la necesidad de que las resoluciones no se basen en el género, sino en la protección de los derechos de la infancia.
MARCHA POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Ante este panorama, los integrantes del movimiento anunciaron una caminata de protesta para el próximo viernes 24 de abril.
La cita es a las 9:30 horas en la explanada del Parque Las Maravillas, desde donde marcharán aproximadamente un kilómetro y medio hacia los juzgados familiares. En ese punto, entregarán un pliego petitorio en el que solicitan capacitación para psicólogos y trabajadores sociales, así como la correcta aplicación de leyes que garanticen el interés superior de la niñez.
Los voceros del movimiento señalaron que, en algunos casos, los menores son utilizados como medio de presión en las negociaciones económicas derivadas de un divorcio, lo que —afirmaron— genera afectaciones emocionales tanto en los hijos como en los padres.
“Muchas mujeres mal encauzan el empoderamiento para interponer restricciones legales que luego abandonan, lo que genera un derroche de recursos del Estado desde sueldos de jueces hasta operatividad de fiscalías y un desgaste emocional irreparable para los padres y los hijos”, expresaron.
“Los jueces y juezas deben ser muy imparciales. Aquí no cabe el feminismo porque no puede haber una sentencia en cuestión de género, sino basada en el bien superior del niño”, señaló la activista.
Durante la rueda de prensa enfatizaron que el derecho internacional garantiza la convivencia de los infantes con su familia extendida.
PERSPECTIVA DE INFANCIA
La psicóloga Yadira García advirtió que es necesario fortalecer la perspectiva de infancia en los procesos judiciales, a fin de visibilizar las afectaciones emocionales que enfrentan los menores en contextos de conflicto familiar.
También señalaron que es importante contar con personal especializado y actualizado para identificar posibles casos de manipulación en los testimonios de menores.
Durante la rueda de prensa, los integrantes indicaron que el movimiento ha trascendido a nivel internacional, con presencia en 12 países, entre ellos Argentina, Uruguay, Colombia, Alemania y España.
Para la movilización en Saltillo, se prevé la participación de contingentes provenientes de municipios como Piedras Negras, Monclova y Torreón, con el objetivo de reforzar su llamado a una justicia imparcial y centrada en el bienestar de la niñez.