Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif

Un grupo de padres realizó una manifestación pacífica este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo, para exigir mejoras en los procedimientos que se desarrollan en los juzgados familiares, así como al interior de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Fueron alrededor de 30 personas las que acudieron a la convocatoria, cargando pancartas donde plasmaron consignas como “Papá presente, hijos felices” y “Soy papá, no criminal”.

Algunos de los padres también expusieron en sus pancartas manifestaciones sobre sus casos particulares, enviando mensajes a sus hijos, a quienes no han visto, y señalando fallas y falta de objetividad e imparcialidad en los procedimientos familiares.