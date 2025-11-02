Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif

Saltillo
/ 2 noviembre 2025
    Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif
    La manifestación reunió a aproximadamente 30 personas que exigieron cambios en la atención de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia. FOTO: ARMANDO RÍOS/ VANGUARDIA

El colectivo ‘Padres por la Verdad’ ha realizado diversas protestas para denunciar irregularidades y exigir mayor transparencia en los procesos

Un grupo de padres realizó una manifestación pacífica este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo, para exigir mejoras en los procedimientos que se desarrollan en los juzgados familiares, así como al interior de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Fueron alrededor de 30 personas las que acudieron a la convocatoria, cargando pancartas donde plasmaron consignas como “Papá presente, hijos felices” y “Soy papá, no criminal”.

Algunos de los padres también expusieron en sus pancartas manifestaciones sobre sus casos particulares, enviando mensajes a sus hijos, a quienes no han visto, y señalando fallas y falta de objetividad e imparcialidad en los procedimientos familiares.

$!Padres y madres llevaron mensajes directos a sus hijos en pancartas, denunciando falta de objetividad en procesos familiares.
Padres y madres llevaron mensajes directos a sus hijos en pancartas, denunciando falta de objetividad en procesos familiares. FOTO: ARMANDO RÍOS/ VANGUARDIA

“Nano y Tito, llevo 11 meses luchando y no me voy a cansar”, decía una de las consignas que cargaba uno de los padres que acudió a la convocatoria citada en el Tecnológico de Saltillo.

Algunos de los padres que participaron en esta manifestación también estuvieron presentes en otra realizada a mediados de septiembre de este año a las afueras de las instalaciones de Pronnif en Saltillo, donde surgió el colectivo “Padres por la Verdad”.

Entre ellos estuvo presente Jaime Rivera, quien a inicios de septiembre abrió la conversación entre la ciudadanía de Saltillo al señalar directamente a actores de la Pronnif, quienes, dijo, no respetaban las opiniones, decisiones ni peticiones de su hija y, al contrario, optaban por dejarla con su madre sin objetividad ni análisis exhaustivos.

Durante la manifestación, los padres aseguraron que, hasta no ver cambios, se seguirán señalando los malos actos de las autoridades y la falta de criterios adecuados.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

