Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif
El colectivo ‘Padres por la Verdad’ ha realizado diversas protestas para denunciar irregularidades y exigir mayor transparencia en los procesos
Un grupo de padres realizó una manifestación pacífica este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo, para exigir mejoras en los procedimientos que se desarrollan en los juzgados familiares, así como al interior de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.
Fueron alrededor de 30 personas las que acudieron a la convocatoria, cargando pancartas donde plasmaron consignas como “Papá presente, hijos felices” y “Soy papá, no criminal”.
Algunos de los padres también expusieron en sus pancartas manifestaciones sobre sus casos particulares, enviando mensajes a sus hijos, a quienes no han visto, y señalando fallas y falta de objetividad e imparcialidad en los procedimientos familiares.
“Nano y Tito, llevo 11 meses luchando y no me voy a cansar”, decía una de las consignas que cargaba uno de los padres que acudió a la convocatoria citada en el Tecnológico de Saltillo.
Algunos de los padres que participaron en esta manifestación también estuvieron presentes en otra realizada a mediados de septiembre de este año a las afueras de las instalaciones de Pronnif en Saltillo, donde surgió el colectivo “Padres por la Verdad”.
Entre ellos estuvo presente Jaime Rivera, quien a inicios de septiembre abrió la conversación entre la ciudadanía de Saltillo al señalar directamente a actores de la Pronnif, quienes, dijo, no respetaban las opiniones, decisiones ni peticiones de su hija y, al contrario, optaban por dejarla con su madre sin objetividad ni análisis exhaustivos.
Durante la manifestación, los padres aseguraron que, hasta no ver cambios, se seguirán señalando los malos actos de las autoridades y la falta de criterios adecuados.