Muerde serpiente de cascabel a un hombre en el Ejido Paredón, en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 10 octubre 2025
    Un hombre de 49 años, José Ignacio Pérez Ayala, fue mordido por una serpiente de cascabel en el Ejido Paredón, Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA
    El hombre fue interceptado en la carretera Cortesía

El lesionado fue trasladado en código amarillo al hospital, debido al riesgo de intoxicación por veneno.

Un hombre de 49 años, identificado como José Ignacio Pérez Ayala, resultó lesionado la tarde de este viernes luego de ser mordido por una serpiente de cascabel en la mano izquierda, mientras realizaba labores en el Ejido Paredón, perteneciente al municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando el afectado intentaba amarrar a un burro sin percatarse de la presencia del reptil oculto entre las ramas de un árbol. Al mover la cuerda, el hombre fue atacado repentinamente por la víbora, que logró clavarle los colmillos en la mano.

Tras el ataque, José Ignacio pidió auxilio a sus familiares, quienes acudieron de inmediato al lugar para ayudarlo. En medio de la emergencia, lo subieron a un automóvil particular y emprendieron el traslado hacia el Hospital Ixtlero, en Ramos Arizpe, mientras se comunicaban con el número de emergencias 911 para solicitar apoyo médico.

Durante el trayecto, una unidad de Bomberos del municipio vecino los interceptó en la carretera y brindó los primeros auxilios al afectado, estabilizándolo y trasladándolo de inmediato al hospital en código amarillo, dada la gravedad de la intoxicación por veneno.

Ya en el nosocomio, personal médico aplicó el suero anticrotálico correspondiente para contrarrestar los efectos del veneno y evitar complicaciones mayores. Se informó que el paciente permanece bajo observación médica y que su estado de salud evoluciona favorablemente, por lo que se espera que en las próximas horas pueda ser reportado fuera de peligro.

Autoridades locales hicieron un llamado a la población rural a mantener precaución durante sus labores en el campo, especialmente en esta temporada, cuando las serpientes suelen salir de sus madrigueras en busca de alimento o refugio.

