Muere adolescente de 14 años en hospital tras ser apuñalado durante una riña en Saltillo; detienen a presunto responsable

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    Muere adolescente de 14 años en hospital tras ser apuñalado durante una riña en Saltillo; detienen a presunto responsable
    Agentes de Investigación Criminal acudieron la mañana de este domingo a la colonia Guerrero para realizar diligencias relacionadas con el homicidio. ULISES MARTÍNEZ

Pablo de Jesús sufrió heridas en el tórax y la espalda; fue llevado primero a la Cruz Roja y posteriormente trasladado al Hospital Materno Infantil

Un adolescente de apenas 14 años perdió la vida la madrugada de este domingo, luego de haber sido lesionado en repetidas ocasiones con un arma blanca durante una riña registrada en calles de la colonia Guerrero, en Saltillo. Autoridades confirmaron la detención de dos personas, entre ellas el presunto responsable de la agresión al menor.

Conforme a las primeras investigaciones que se han desprendido del hecho, cerca de la 1:00 de la madrugada se reportó una riña en la calle 13, entre la calle 44 y el bulevar 46. En el altercado participaron varias personas, entre ellas menores de edad.

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Durante la trifulca, el adolescente, identificado como Pablo de Jesús, de 14 años, fue lesionado en medio de una confusión con un arma blanca, presuntamente por Fidel “N” de 26 años tío del joven. El menor presentaba heridas en el tórax, tanto en la parte frontal como en la espalda.

Al percatarse de las lesiones que presentaba, los familiares del menor lo trasladaron por sus propios medios en un vehículo particular a las instalaciones de la Cruz Roja, donde recibió atención por parte del médico de guardia y personal de enfermería.

$!Elementos de la Policía Municipal apoyaron con el cierre de la vialidad mientras se desarrollaban las investigaciones.
Elementos de la Policía Municipal apoyaron con el cierre de la vialidad mientras se desarrollaban las investigaciones. ULISES MARTÍNEZ

Debido a la gravedad de las heridas, el personal médico solicitó una ambulancia para trasladarlo a las instalaciones del Hospital Materno Infantil, ya que requería atención especializada.

Pablo de Jesús ingresó al hospital alrededor de las 3:22 horas. Sin embargo, momentos después, los médicos confirmaron su fallecimiento y notificaron a las autoridades correspondientes.

$!Las autoridades recabaron testimonios e indicios en la calle 13 para establecer cómo ocurrió la agresión.
Las autoridades recabaron testimonios e indicios en la calle 13 para establecer cómo ocurrió la agresión. ULISES MARTÍNEZ

Agentes del Grupo de Homicidios Violentos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron la mañana de este domingo al sitio donde ocurrió la riña para continuar con las investigaciones.

En coordinación con elementos de Servicios Periciales, los agentes recabaron testimonios, indicios y evidencias para establecer cómo ocurrieron los hechos y ubicar al o los probables responsables de la muerte de Pablo de Jesús.

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