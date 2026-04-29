Muere adulta mayor en accidente carretero, en Arteaga

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Saltillo
/ 29 abril 2026
    Muere adulta mayor en accidente carretero, en Arteaga
    La carretera estuvo cerrada por varias horas.
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La mujer viajaba en un vehículo de transporte de personal. El accidente se registró en el kilómetro 203

Una mujer que viajaba como pasajera en un vehículo de transporte de personal perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas en un accidente automovilístico registrado la tarde de este miércoles en la carretera federal 57.

El percance ocurrió en el tramo Saltillo–Matehuala, a la altura del kilómetro 203, cerca del ejido Artesillas, en el municipio de Arteaga, Coahuila. De acuerdo con información proporcionada por David Morales Poblete, oficial de la Guardia Nacional División Carreteras, el vehículo involucrado es un Chevrolet Aveo color gris, con placas del estado de Nuevo León.

La unidad era conducida por Luis Gerardo Soto Gallegos, quien presuntamente brindaba servicio de transporte de pasajeros desde Santa Catarina hacia la comunidad Lagunita de Taberna. En el vehículo viajaban cuatro adultos mayores, identificados como Antonia N., de 61 años; Juanita N., de 60; su hermano Crescencio N., de 63; y Margarito N., de 62 años de edad.

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Según la versión del conductor, intentó frenar; sin embargo, debido al pavimento mojado por las fuertes lluvias, el automóvil derrapó y se impactó por alcance contra un tráiler en movimiento. El accidente ocurrió a aproximadamente 300 metros antes de la caseta de peaje. Tras el impacto, el operador del tractocamión se retiró del lugar. Se presume que su paso por un filtro de la Guardia Nacional (GN) quedó registrado en cámaras de seguridad.

A consecuencia del choque, Antonia N. perdió la vida de manera instantánea debido a un traumatismo craneoencefálico severo. Al sitio acudieron dos ambulancias de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y una más de Protección Civil de Arteaga, Coahuila.

Tres de los lesionados fueron trasladados al Hospital General, mientras que el conductor, señalado como probable responsable del percance, fue llevado a la clínica 2 del Seguro Social. La zona fue acordonada por autoridades federales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Saltillo para la autopsia de ley.

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