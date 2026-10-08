Muere albañil mientras trabajaba, en Saltillo
COMPARTIR
Se desvaneció frente a sus compañeros, en una construcción de la colonia Las Rosas
Un albañil que se encontraba en su jornada laboral dentro de una vivienda en obra negra perdió la vida luego de desvanecerse y caer al suelo.
Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la calle E, entre Margaritas, en la colonia Las Rosas, al oriente de Saltillo.
De acuerdo con información de las autoridades, Gilberto Iván Cortez Morales, de 42 años, se encontraba cerca de una zanja, donde preparaba bloques de concreto para realizar trabajos de albañilería.
Al hacer un esfuerzo para levantar los bloques, el hombre se desvaneció y cayó al suelo, a escasa distancia de la excavación.
Sus compañeros de trabajo, al percatarse de lo sucedido, solicitaron apoyo de una ambulancia y dieron aviso a sus familiares para informarles sobre la situación.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, al valorarlo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
En una primera revisión, se descartó que la víctima hubiera caído desde una losa, por lo que se solicitó la presencia de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Las autoridades establecieron que el hombre no residía en el inmueble, sino que había sido contratado para realizar trabajos de albañilería.
Sus compañeros señalaron que Gilberto Iván se había sentido mal desde la mañana de este jueves, pues presentaba mareos de manera recurrente.
Finalmente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento y descartar la presencia de huellas de violencia.