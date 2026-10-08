Muere albañil mientras trabajaba, en Saltillo

Un albañil que se encontraba en su jornada laboral dentro de una vivienda en obra negra perdió la vida luego de desvanecerse y caer al suelo.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la calle E, entre Margaritas, en la colonia Las Rosas, al oriente de Saltillo.

De acuerdo con información de las autoridades, Gilberto Iván Cortez Morales, de 42 años, se encontraba cerca de una zanja, donde preparaba bloques de concreto para realizar trabajos de albañilería.

Al hacer un esfuerzo para levantar los bloques, el hombre se desvaneció y cayó al suelo, a escasa distancia de la excavación.

Sus compañeros de trabajo, al percatarse de lo sucedido, solicitaron apoyo de una ambulancia y dieron aviso a sus familiares para informarles sobre la situación.