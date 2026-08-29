Muere bebé de un año tras complicaciones respiratorias en Ramos Arizpe; descartan omisión de cuidados

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    Muere bebé de un año tras complicaciones respiratorias en Ramos Arizpe; descartan omisión de cuidados
    Una probable infección en las vías respiratorias habría antecedido al deterioro de salud de la menor. UNSPLASH

Una menor de un año murió en el Hospital Ixtlero, luego de ser trasladada para recibir atención por problemas respiratorios; autoridades investigan la causa del deceso

Una menor de apenas un año, identificada como Darla Margarita “N”, murió este sábado en el Hospital Ixtlero, en Ramos Arizpe, luego de presentar complicaciones derivadas de un probable padecimiento en las vías respiratorias.

De acuerdo con los primeros reportes, durante el 29 de agosto, la madre de la pequeña, Ángela Paula “N”, la llevó a un consultorio médico debido a que presentaba dificultades para respirar.

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Tras una primera valoración, personal médico recomendó trasladarla a un hospital para continuar con la atención y determinar con mayor precisión su estado de salud.

La menor fue llevada al Hospital Ixtlero, donde recibió atención médica; sin embargo, su condición se complicó y, pese a los esfuerzos del personal, perdió la vida posteriormente.

Como antecedente, se estableció que la niña presentaba una probable infección en las vías respiratorias. Hasta el momento, las autoridades no han detectado alguna omisión relacionada con la atención médica recibida.

Será mediante la investigación correspondiente y la necropsia de ley como se determine con precisión la causa del fallecimiento. De confirmarse que las complicaciones derivaron de su padecimiento, el deceso podría ser considerado de origen natural.

Ante el riesgo que representan las enfermedades respiratorias en menores de corta edad, especialistas recomiendan mantener especial vigilancia ante síntomas como dificultad para respirar, fiebre persistente, decaimiento, rechazo de alimentos o líquidos y cambios repentinos en el comportamiento.

Ante cualquiera de estos signos, se recomienda buscar atención médica de manera oportuna y evitar la automedicación.

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