Muere chofer tras volcar e incendiarse su tráiler en la carretera Zacatecas-Saltillo

CONCEPCIÓN DEL ORO, ZAC.- El conductor de un camión quinta rueda perdió la vida durante la madrugada de este miércoles, luego de sufrir una volcadura que terminó con su unidad incendiada sobre la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura de la localidad Ciénega de Rocamontes. El accidente provocó el cierre total de la circulación, debido a que el tráiler quedó atravesado sobre la carretera mientras era consumido por el fuego.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y personal del ayuntamiento acudieron al sitio para combatir el incendio y realizaron labores para controlar las llamas.

Como consecuencia del cierre, decenas de automovilistas y transportistas permanecieron detenidos durante varias horas. La circulación se mantuvo suspendida mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en la zona y atendían la situación. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como Adrián Arturo ¨N¨, de la empresa Hidro Express Transportes, habría perdido el control del camión, salido del camino y volcado. Tras el impacto, la unidad se incendió y el operador murió en el lugar.