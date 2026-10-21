Muere chofer tras volcar e incendiarse su tráiler en la carretera Zacatecas-Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Muere chofer tras volcar e incendiarse su tráiler en la carretera Zacatecas-Saltillo
    El operador de la empresa Hidro Express Transportes murió en el lugar tras el percance ocurrido durante la madrugada de este miércoles. CORTESÍA

El accidente ocurrió a la altura de Ciénega de Rocamontes; el vehículo quedó atravesado sobre la vía y decenas de automovilistas permanecieron detenidos durante varias horas

CONCEPCIÓN DEL ORO, ZAC.- El conductor de un camión quinta rueda perdió la vida durante la madrugada de este miércoles, luego de sufrir una volcadura que terminó con su unidad incendiada sobre la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura de la localidad Ciénega de Rocamontes.

El accidente provocó el cierre total de la circulación, debido a que el tráiler quedó atravesado sobre la carretera mientras era consumido por el fuego.

Trasladan grave a sexagenaria tras estrellarse contra plataforma de camión en ejido de Saltillo

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y personal del ayuntamiento acudieron al sitio para combatir el incendio y realizaron labores para controlar las llamas.

$!Elementos de Protección Civil y personal del ayuntamiento trabajaron para sofocar las llamas que consumieron la unidad de carga.
Elementos de Protección Civil y personal del ayuntamiento trabajaron para sofocar las llamas que consumieron la unidad de carga. CORTESÍA

Como consecuencia del cierre, decenas de automovilistas y transportistas permanecieron detenidos durante varias horas. La circulación se mantuvo suspendida mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en la zona y atendían la situación.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como Adrián Arturo ¨N¨, de la empresa Hidro Express Transportes, habría perdido el control del camión, salido del camino y volcado. Tras el impacto, la unidad se incendió y el operador murió en el lugar.

$!Personal de la Guardia Nacional y de Servicios Periciales acudió al sitio para resguardar la zona, realizar las diligencias correspondientes y levantar el cuerpo del conductor.
Personal de la Guardia Nacional y de Servicios Periciales acudió al sitio para resguardar la zona, realizar las diligencias correspondientes y levantar el cuerpo del conductor. CORTESÍA

Una vez controlado el fuego, la Guardia Nacional, División Carreteras, quedó a cargo del resguardo del área y de las labores para restablecer el tránsito. Personal de la Dirección General de Servicios Periciales realizó los peritajes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a sus instalaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Zacatecas

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

‘Deudas de agua’: es necesario replantear el Tratado de 1944
true

POLITICÓN: Tras resultados del Rodeo Saltillo, ahora Manolo Jiménez pide propuestas a críticos

Madres buscadoras localizaron restos humanos en un predio rural de Matamoros.

Colectivo localiza restos humanos en comunidad de Matamoros, Coahuila
Las primeras infancias resultan con mayor vulnerabilidad en entornos violentos o no saludables para su desarrollo.

Caso de bebé fallecida en Saltillo evidencia vulnerabilidad de la primera infancia, advierte especialista
Gasca Martínez participó en el Maratón de Toronto el domingo 18 de octubre, como parte de su actividad en el circuito internacional de carreras de fondo.

Ana Victoria Gasca queda entre las 22 mejores latinoamericanas en Maratón de Toronto
El papa León XIII regresó a la Plaza de San Pedro, saludando a los peregrinos desde su papamóvil descapotable, mientras celebraba su primera audiencia general en el Vaticano desde que se sometió a una cirugía por cáncer de pulmón.

El Papa León XIII regresa a la Plaza de San Pedro y celebra su primera audiencia desde que se sometió a una cirugía por cáncer
La iniciativa llega tras una nueva ronda de contactos diplomáticos impulsada por Washington, aunque persisten profundas diferencias sobre las condiciones para alcanzar la paz.

Putin acepta tener conversaciones trilaterales con Ucrania y EU para poner fin a la guerra