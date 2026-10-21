Muere chofer tras volcar e incendiarse su tráiler en la carretera Zacatecas-Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente ocurrió a la altura de Ciénega de Rocamontes; el vehículo quedó atravesado sobre la vía y decenas de automovilistas permanecieron detenidos durante varias horas
CONCEPCIÓN DEL ORO, ZAC.- El conductor de un camión quinta rueda perdió la vida durante la madrugada de este miércoles, luego de sufrir una volcadura que terminó con su unidad incendiada sobre la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura de la localidad Ciénega de Rocamontes.
El accidente provocó el cierre total de la circulación, debido a que el tráiler quedó atravesado sobre la carretera mientras era consumido por el fuego.
Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y personal del ayuntamiento acudieron al sitio para combatir el incendio y realizaron labores para controlar las llamas.
Como consecuencia del cierre, decenas de automovilistas y transportistas permanecieron detenidos durante varias horas. La circulación se mantuvo suspendida mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en la zona y atendían la situación.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como Adrián Arturo ¨N¨, de la empresa Hidro Express Transportes, habría perdido el control del camión, salido del camino y volcado. Tras el impacto, la unidad se incendió y el operador murió en el lugar.
Una vez controlado el fuego, la Guardia Nacional, División Carreteras, quedó a cargo del resguardo del área y de las labores para restablecer el tránsito. Personal de la Dirección General de Servicios Periciales realizó los peritajes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a sus instalaciones.