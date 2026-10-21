Trasladan grave a sexagenaria tras estrellarse contra plataforma de camión en ejido de Saltillo

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    Trasladan grave a sexagenaria tras estrellarse contra plataforma de camión en ejido de Saltillo
    El Pontiac Trans Sport terminó estrellado contra la plataforma de un camión estacionado en el ejido Aguanueva. ULISES MARTÍNEZ

José Luis, de 73 años, conducía el Pontiac en el que viajaba su esposa cuando presuntamente el sol le impidió distinguir la estructura estacionada

Una mujer de 69 años fue trasladada al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica, luego de quedar atrapada en el automóvil en el que viajaba con su esposo, tras estrellarse contra la plataforma de un camión estacionado en el ejido Aguanueva.

La lesionada fue identificada como Golina ¨N¨, quien viajaba como acompañante en un vehículo Pontiac Trans Sport, sin placas de circulación, conducido por José Luis ¨N¨, de 73 años. El accidente ocurrió en calles de dicha comunidad, donde la unidad terminó impactada contra la estructura del camión.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría sido encandilado por los rayos del sol, lo que le impidió distinguir la plataforma estacionada a un costado de la vialidad. También señaló que el vehículo contra el que chocó no se encontraba ahí el día anterior, pues suele pasar diariamente por el lugar. Esta situación habría provocado que perdiera el control del automóvil y se impactara contra el camión.

$!José Luis ¨N¨, de 73 años, conducía el automóvil en el que viajaba su esposa al momento del accidente.
José Luis ¨N¨, de 73 años, conducía el automóvil en el que viajaba su esposa al momento del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Tras el percance, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que personal de Bomberos acudió al sitio para auxiliar a los ocupantes. Al revisar las condiciones en las que se encontraba la mujer, los rescatistas determinaron que era necesario utilizar equipo especializado para liberarla.

$!La pasajera fue trasladada al Hospital General en estado delicado debido a las lesiones que presentó.
La pasajera fue trasladada al Hospital General en estado delicado debido a las lesiones que presentó. ULISES MARTÍNEZ

Con ayuda de herramientas hidráulicas, los bomberos realizaron las maniobras para retirar las partes del vehículo que impedían sacar a la lesionada. Una vez que lograron liberarla, fue entregada al personal de atención prehospitalaria para su valoración y posterior traslado.

Debido a las lesiones que presentaba, Golina ¨N¨ fue trasladada en estado delicado al Hospital General, donde quedó bajo atención médica. Las autoridades tomaron conocimiento del accidente para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque.

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