Muere Héctor Homero González Vara, importante empresario gasero de Saltillo

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Saltillo
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    Muere Héctor Homero González Vara, importante empresario gasero de Saltillo
    Héctor Homero González Vara fue uno de los empresarios históricos de la industria gasera de Saltillo. ARCHIVO

El empresario saltillense continuó el legado de su padre, Óscar S. González Rodríguez, en la distribución de gas LP

La industria gasera y el sector empresarial de Saltillo lamenta la pérdida de uno de sus empresarios más reconocidos, con el fallecimiento de Héctor Homero González Vara, de 87 años, ocurrido este miércoles, quien durante décadas participó en el desarrollo de compañías dedicadas a la distribución de gas LP.

González Vara formó parte de una familia pionera en el negocio gasero de la Región Sureste de Coahuila. Desde joven comenzó a trabajar junto a su padre, Óscar S. González Rodríguez, fundador de Gas González y Gas Anáhuac, empresas que alcanzaron una posición destacada en el abastecimiento de combustible a hogares, comercios e industrias.

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En esa actividad también participaron sus hermanos Óscar y Juan Antonio, con quienes impulsó la expansión de los negocios familiares, que posteriormente operaron bajo la denominación Vara Gas.

Durante su trayectoria, González Vara contribuyó a la generación de cientos de empleos y al fortalecimiento del sector energético regional.

En el ámbito familiar, estuvo casado con Guadalupe González. Le sobreviven sus cinco hijos, Juan Homero, Guadalupe Genoveva, Carmen, Ricardo y Héctor Joaquín.

Los servicios funerarios se realizarán en el complejo Renacimiento de Funerales Martínez, desde el mediodía de este jueves 8 de octubre.

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Antonio Santos

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