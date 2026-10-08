Muere Héctor Homero González Vara, importante empresario gasero de Saltillo

La industria gasera y el sector empresarial de Saltillo lamenta la pérdida de uno de sus empresarios más reconocidos, con el fallecimiento de Héctor Homero González Vara, de 87 años, ocurrido este miércoles, quien durante décadas participó en el desarrollo de compañías dedicadas a la distribución de gas LP.

González Vara formó parte de una familia pionera en el negocio gasero de la Región Sureste de Coahuila. Desde joven comenzó a trabajar junto a su padre, Óscar S. González Rodríguez, fundador de Gas González y Gas Anáhuac, empresas que alcanzaron una posición destacada en el abastecimiento de combustible a hogares, comercios e industrias.