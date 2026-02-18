Muere trabajador aplastado en planta industrial de Ramos Arizpe
El empleado quedó atrapado mientras realizaba sus labores, sufriendo aplastamiento que le provocó paro cardiorrespiratorio y falla orgánica múltiple
Un trabajador de aproximadamente 32 años perdió la vida la tarde de ayer miércoles en la planta Tupy, ubicada sobre la carretera Saltillo-Monterrey, en el parque industria Cactus Valley, en Ramos Arizpe, tras sufrir un accidente industrial que le provocó aplastamiento.
De acuerdo con los reportes del incidente, Carlos “N”, empleado de la empresa, quedó inconsciente tras el accidente y al ser valorado por el personal de enfermería de la empresa, descartándose cualquier signo de vida.
El hecho fue reportado por un compañero de trabajo, identificado como Juan “N”, alrededor de las 13:30 horas, quien indicó que su compañero no respondía. El personal médico de la planta corroboró la situación y confirmó la muerte, señalando que el trabajador había sufrido un paro cardiorrespiratorio acompañado de falla orgánica múltiple, debido a las lesiones que sufrió.
Conforme las investigaciones correspondientes se informó que la producción estaba detenida en el área de las maquinarias denominada adoberas, por lo que José Carlos, estaba debajo de estas realizando labores de revisión y una de estas se desprendió. Está cayó encima de él y lo prendo contra el piso, siendo compañeros que intentaron quitarla sin lograrlo y al no poder hacerlo, dieron aviso a los supervisores.
El reporte fue registrado y se canalizó al número de emergencia, 911, para los procedimientos correspondientes, hasta el momento, se desconocen las circunstancias precisas que provocaron el accidente, así como detalles de la función específica que desempeñaba el trabajador dentro de la planta, debido al hermetismo que se maneja por parte de la empresa.
Las autoridades y personal de seguridad industrial de la empresa se encuentran realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades. La zona fue asegurada y el incidente se documentó para fines legales y administrativos, con el objetivo de esclarecer los hechos que derivaron en el fallecimiento del empleado.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, tomaron conocimiento y se procedió al levantamiento del cuerpo y trasladó a las instalaciones del Semefo, mientras que Protección Civil investigará los hechos.
LAMENTA EMPRESA ACCIDENTE
En un comunicado, la empresa expresó: “En relación con el accidente ocurrido hoy en la planta de Tupy Ramos Arizpe, con profundo pesar, les informamos del fallecimiento de nuestro colaborador José Carlos Garza Martínez durante su jornada laboral”.
“Actualmente, nuestros equipos están analizando las causas del accidente y, paralelamente, colaboramos con las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes. La empresa se mantiene en comunicación directa con los familiares y les brinda todo el apoyo y la asistencia necesarios en estos momentos difíciles”, añaden.
“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nuestra total solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo”, finaliza el comunicado.