Muere trabajador aplastado en planta industrial de Ramos Arizpe

Un trabajador de aproximadamente 32 años perdió la vida la tarde de ayer miércoles en la planta Tupy, ubicada sobre la carretera Saltillo-Monterrey, en el parque industria Cactus Valley, en Ramos Arizpe, tras sufrir un accidente industrial que le provocó aplastamiento. De acuerdo con los reportes del incidente, Carlos "N", empleado de la empresa, quedó inconsciente tras el accidente y al ser valorado por el personal de enfermería de la empresa, descartándose cualquier signo de vida.

El hecho fue reportado por un compañero de trabajo, identificado como Juan “N”, alrededor de las 13:30 horas, quien indicó que su compañero no respondía. El personal médico de la planta corroboró la situación y confirmó la muerte, señalando que el trabajador había sufrido un paro cardiorrespiratorio acompañado de falla orgánica múltiple, debido a las lesiones que sufrió.

Conforme las investigaciones correspondientes se informó que la producción estaba detenida en el área de las maquinarias denominada adoberas, por lo que José Carlos, estaba debajo de estas realizando labores de revisión y una de estas se desprendió. Está cayó encima de él y lo prendo contra el piso, siendo compañeros que intentaron quitarla sin lograrlo y al no poder hacerlo, dieron aviso a los supervisores.