Rescatan a perro de incendio de un tejabán, en Saltillo

Saltillo
/ 18 febrero 2026
    El animal no sufrió por fortuna lesiones. Ulises Martínez
    Todo quedó en cenizas. Ulises Martínez
    Se combatió el fuego rápidamente. Ulises Martínez
    Por varios minutos combatieron el fuego. Ulises Martínez

El propietario ha sufrido al menos tres incendios en su vivienda en pocos meses

Elementos de Bomberos de la estación ubicada en la colonia Morelos rescataron a un perro que se encontraba dentro de un tejabán en llamas, durante un incendio registrado minutos antes del mediodía en la colonia Valle de las Aves.

El reporte ingresó al Sistema de Emergencias alrededor de las 11:30 de la mañana, luego de que se informara que una vivienda construida con madera y cartón se incendiaba en el cruce de las calles Eugenio Morales y Lucía Abedrop. De acuerdo con testigos, el inmueble era habitado por Fernando Reyes, quien no se encontraba en el lugar cuando comenzó el fuego. Vecinos señalaron que el hombre ha sufrido al menos tres incendios en menos de seis meses en el mismo predio.

Se indicó que todo apunta a que los siniestros habrían sido provocados por personas que buscan desalojarlo del terreno. En esta ocasión, el fuego consumió por completo la estructura, que quedó reducida a cenizas. Tras el rescate del animal, los bomberos iniciaron maniobras para sofocar las llamas, que se propagaron con rapidez debido a la acumulación de materiales inflamables en el lugar.

Luego de varios minutos de trabajo, el incendio fue controlado y se descartaron riesgos para las viviendas cercanas. No se reportaron personas lesionadas.

