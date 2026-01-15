Muere hombre en auto de aplicación, en Saltillo

Saltillo
/ 15 enero 2026
    Muere hombre en auto de aplicación, en Saltillo
    El carro subió hasta la explanada de la clínica dos, pero nada se pudo hacer por salvar la vida del pasajero.

Era llevado a la clínica dos del seguro social, donde no lograron meterlo a urgencias médicas y lo declararon sin vida

Un hombre perdió la vida cuando era trasladado en un vehículo de aplicación a la Clínica Dos del Seguro Social, falleciendo en el área de urgencias.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves, cuando la conductora de un vehículo Volkswagen Vento de la línea “Familia Seguridad” fue requerida vía GPS para acudir a la calle Rafael Aguilar, en la colonia Antonio Cárdenas. El cliente, quien se identificó como Juan N., de 49 años de edad, solicitó un viaje a los consultorios de la Clínica 91 del Seguro Social, ubicada en la colonia Saltillo.

El hombre manifestó sentirse mal de salud, ya que padecía diabetes y requería atención médica urgente. Al observar que se encontraba en muy malas condiciones, la chofer desvió su ruta para dirigirse a la Clínica Dos del Seguro Social. Cerca de las 14:30 horas logró ingresar con todo y vehículo a la explanada del centro médico para solicitar auxilio.

A pesar de que personal médico salió a brindarle atención inmediata, nada se pudo hacer por el pasajero, ya que fue declarado sin vida. Como primeros respondientes acudieron oficiales de la patrulla C-1867, perteneciente a la Delegación Norte. El cuerpo del pasajero quedó en el asiento trasero del vehículo y, de manera preliminar, se señaló que el deceso se debió a causas naturales.

Posteriormente acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) únicamente para tomar conocimiento del fallecimiento. Las autoridades obtuvieron un expediente clínico en el que se informó que la persona acudía a consulta médica cada dos meses. No será necesario practicarle la autopsia de ley y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la elaboración del certificado de defunción.

