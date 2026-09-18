Muere hombre en calle de la colonia San Ángel, en Saltillo

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    Muere hombre en calle de la colonia San Ángel, en Saltillo
    Autoridades municipales llegaron a la ciudad para acordonar el área.
    Muere hombre en calle de la colonia San Ángel, en Saltillo
    Muere hombre en calle de la colonia San Ángel, en Saltillo

Ya tenía tres años en situación de calle en la colonia San Ángel, pidiendo dinero y trabajo como lavacoches

Un hombre en situación de calle murió luego de sufrir fuertes dolores en el pecho cuando se encontraba cerca del domicilio de sus familiares, ubicado en la colonia San Ángel.

Los hechos ocurrieron cerca de las 2:30 de la tarde de este viernes, sobre la avenida San Ángel, entre las calles Nube y Arcángel.

La persona fue identificada como Arnulfo N., conocido como “El Chapa”, de 42 años de edad y originario de Chiapas.

A simple vista, el hombre no presentaba lesiones y fue localizado sin playera, con pantalón de mezclilla negro y sin zapatos.

Autoridades municipales informaron que sostuvieron una entrevista con Brenda Ramos, quien dijo ser amiga y expareja de “El Chapa”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/impacto-deja-lesionado-a-motociclista-en-la-colonia-topochico-saltillo-OM23586679

La mujer aseguró conocerlo desde hacía aproximadamente tres años y señaló que se encontraba en situación de calle, luego de perder su empleo y recurrir a lavar vehículos para obtener ingresos.

Refirió que durante la mañana de este viernes Arnulfo comenzó a sentirse mal, por lo que decidió acompañarlo a las instalaciones de la Cruz Roja.

El hombre se quejaba de dolor en el pecho y, durante su estancia en el lugar, presentó una conducta alterada y agresiva, por lo que ambos decidieron retirarse.

Por la tarde, cuando se encontraban cerca del domicilio marcado con el número 678, Arnulfo se desvaneció a un costado de la vivienda.

Ante la situación, se solicitó una ambulancia para que los paramédicos valoraran al hombre; sin embargo, a su llegada confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal procedieron a acordonar la zona y cerrar parcialmente la calle principal con cinta de seguridad, mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Debido a que no se contaba con familiares cercanos que pudieran realizar los trámites correspondientes para la identificación y reclamación del cuerpo, este fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán las diligencias correspondientes.

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