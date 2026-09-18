Muere hombre en calle de la colonia San Ángel, en Saltillo

Un hombre en situación de calle murió luego de sufrir fuertes dolores en el pecho cuando se encontraba cerca del domicilio de sus familiares, ubicado en la colonia San Ángel.

Los hechos ocurrieron cerca de las 2:30 de la tarde de este viernes, sobre la avenida San Ángel, entre las calles Nube y Arcángel.

La persona fue identificada como Arnulfo N., conocido como “El Chapa”, de 42 años de edad y originario de Chiapas.

A simple vista, el hombre no presentaba lesiones y fue localizado sin playera, con pantalón de mezclilla negro y sin zapatos.

Autoridades municipales informaron que sostuvieron una entrevista con Brenda Ramos, quien dijo ser amiga y expareja de “El Chapa”.