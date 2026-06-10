Muere hombre tras ingresar a la Cruz Roja de Saltillo

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) investigan el fallecimiento de un hombre ocurrido en las instalaciones de la Cruz Roja.

A petición de sus familiares, se solicitó la práctica de la necropsia de ley al cuerpo de Miguel N., de 63 años de edad, con el objetivo de descartar posibles huellas de violencia y determinar con precisión las causas de su muerte.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre residía en el domicilio de su pareja sentimental, identificada como Ninfa “N”, en la colonia Ampliación Herradura.