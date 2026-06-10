Muere hombre tras ingresar a la Cruz Roja de Saltillo
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Investigarán si presenta o no huellas de violencia a petición de familiares
Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) investigan el fallecimiento de un hombre ocurrido en las instalaciones de la Cruz Roja.
A petición de sus familiares, se solicitó la práctica de la necropsia de ley al cuerpo de Miguel N., de 63 años de edad, con el objetivo de descartar posibles huellas de violencia y determinar con precisión las causas de su muerte.
De acuerdo con las primeras versiones, el hombre residía en el domicilio de su pareja sentimental, identificada como Ninfa “N”, en la colonia Ampliación Herradura.
Familiares presumen que Miguel pudo haber sido víctima de una agresión física durante la mañana de este miércoles.
Tras los hechos, fue trasladado por su propia pareja al área de urgencias de la Cruz Roja para recibir atención médica. Posteriormente, la mujer se retiró del lugar, mientras el paciente permaneció internado durante varias horas.
Sin embargo, durante la tarde, personal médico confirmó su fallecimiento. Tras enterarse de lo ocurrido, los familiares dieron aviso a las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al hospital para iniciar las investigaciones correspondientes y sostuvieron entrevistas con familiares de la víctima para esclarecer las circunstancias del caso.
Una vez recabada la información inicial, el Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios periciales que permitan establecer la causa de muerte y determinar si existió la comisión de algún delito.