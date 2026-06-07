Muere hombre tras semanas de lucha por lesiones sufridas en caída en Saltillo

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    Muere hombre tras semanas de lucha por lesiones sufridas en caída en Saltillo
    Antonio ¨N¨ permaneció hospitalizado durante más de un mes tras sufrir una aparatosa caída en una vivienda de la colonia Óscar Flores Tapia, donde resultó con graves lesiones en la cabeza y la región cervical. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El hombre permaneció internado durante más de un mes tras sufrir lesiones craneales y cervicales derivadas de una caída ocurrida en una reunión familiar

Antonio ¨N¨, de 60 años de edad, falleció durante la madrugada de este domingo tras las complicaciones derivadas de una caída que sufrió durante una reunión familiar, en Saltillo.

Detectives de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Violentos dieron a conocer que el accidente ocurrió el pasado 3 de mayo en un inmueble ubicado en la calle Cerro del Ajusco, en la colonia Óscar Flores Tapia.

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Junior Antonio señaló que su padre se encontraba en la segunda planta del domicilio y que, al dirigirse al baño, resbaló mientras descendía las escaleras. Las escalinatas no contaban con protecciones ni pasamanos y, al caer, salió proyectado de la estructura, golpeándose la cabeza.

Tras el accidente, un familiar identificado como Daniel García Guzmán le brindó auxilio y posteriormente realizó un llamado al número de emergencias 911 para solicitar apoyo médico.

Inicialmente, el afectado fue trasladado al Hospital Santa Elena, donde personal médico informó que presentaba lesiones en la cabeza y en la región cervical, por lo que requería ser canalizado a otra institución para continuar con su atención especializada.

A su ingreso al Hospital General se le practicó una tomografía axial computarizada de cráneo, mediante la cual se detectó una fractura hundida frontoparietal derecha asociada a neumoencéfalo frontal. Asimismo, se reportó pérdida de sensibilidad e imposibilidad para la movilización de extremidades.

Don Antonio ¨N¨ permaneció hospitalizado hasta la madrugada de este 7 de junio, cuando presentó un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

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