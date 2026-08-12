Muere motociclista tras días de agonía, luego de accidentarse en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Muere motociclista tras días de agonía, luego de accidentarse en Saltillo
    El hombre no soportó las lesiones y perdió la vida en el hospital.
    Muere motociclista tras días de agonía, luego de accidentarse en Saltillo
    Muere motociclista tras días de agonía, luego de accidentarse en Saltillo

Duró tres días internado en dos hospitales de Saltillo a causa de un accidente que sucedió en Paseo de la reforma

Un motociclista falleció en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de permanecer varios días hospitalizado debido a las lesiones que sufrió en un accidente ocurrido durante la madrugada del domingo 9 de agosto.

La víctima fue identificada como Rafael N., de 43 años de edad y originario de Monclova, Coahuila. El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando “Rafa”, como era conocido entre integrantes de distintos motoclubes, circulaba en compañía de su esposa de oriente a poniente a bordo de una motocicleta.

Al llegar a la desviación del bulevar Francisco Coss, el motociclista pasó por encima de una acumulación de agua que se encontraba sobre la vialidad. Esta situación provocó que perdiera el control del manubrio y terminara derrapando varios metros.

Tanto Rafael como su acompañante quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica, mientras que sus compañeros motociclistas, quienes circulaban detrás de ellos, detuvieron su marcha al percatarse de lo ocurrido.

El accidente fue reportado de inmediato al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, con el objetivo de evitar otro accidente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/adolescente-ataca-a-su-madre-con-un-machete-tras-discusion-al-sur-de-saltillo-FO22797354

Paramédicos de la Cruz Roja también se trasladaron al lugar para valorar a los afectados. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, Rafael fue trasladado a las instalaciones del Hospital General para recibir atención médica.

La tarde del lunes 10 de agosto, sus familiares solicitaron que fuera trasladado a la Clínica 2 del IMSS, donde permaneció internado en la cama 58 del área de Traumatología.

A pesar de la atención médica recibida, Rafael no logró recuperarse de las lesiones y fue declarado sin vida la tarde de este miércoles.

Tras conocerse el fallecimiento, integrantes de distintos motoclubes de Saltillo y Monclova utilizaron las redes sociales para expresar sus condolencias y lamentar la muerte de quien era conocido entre la comunidad motociclista.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo de Rafael a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de su fallecimiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin duda alguna

Sin duda alguna
true

Cumbia del bloqueo digital
true

POLITICÓN: ‘Turismo de nacimiento’ enciende alerta en Coahuila por revocación de visas a embarazadas

Una mujer policía fue agredida con un arma blanca durante el enfrentamiento registrado al poniente de Saltillo.

Saltillo: agresiones a policías y daños a patrullas llevan hoy a seis ante el juez
Brigadas sanitarias inspeccionan al ganado de Progreso, Coahuila, para detectar heridas y prevenir el gusano barrenador.

Refuerzan en Progreso, Coahuila, la prevención contra el gusano barrenador
El duelo entre Valkirias y Wolfpack está programado para las 19:00 horas y tendrá boletos generales de 250 pesos

Valkirias recibe a Wolfpack en Saltillo: fecha, hora y precio de los boletos
Voluntarios y rescatistas utilizan cubos para retirar los escombros de un edificio derrumbado un día después de un sismo que remeció Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026.

Terremoto en Colombia: lo que sabemos
La presencia de Estados Unidos en Irak llegó a superar los 170 mil soldados en el punto máximo de las operaciones de contrainsurgencia en 2007.

EU en camino de completar retiro de Irak para el 30 de septiembre