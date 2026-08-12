Muere motociclista tras días de agonía, luego de accidentarse en Saltillo
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Duró tres días internado en dos hospitales de Saltillo a causa de un accidente que sucedió en Paseo de la reforma
Un motociclista falleció en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de permanecer varios días hospitalizado debido a las lesiones que sufrió en un accidente ocurrido durante la madrugada del domingo 9 de agosto.
La víctima fue identificada como Rafael N., de 43 años de edad y originario de Monclova, Coahuila. El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando “Rafa”, como era conocido entre integrantes de distintos motoclubes, circulaba en compañía de su esposa de oriente a poniente a bordo de una motocicleta.
Al llegar a la desviación del bulevar Francisco Coss, el motociclista pasó por encima de una acumulación de agua que se encontraba sobre la vialidad. Esta situación provocó que perdiera el control del manubrio y terminara derrapando varios metros.
Tanto Rafael como su acompañante quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica, mientras que sus compañeros motociclistas, quienes circulaban detrás de ellos, detuvieron su marcha al percatarse de lo ocurrido.
El accidente fue reportado de inmediato al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, con el objetivo de evitar otro accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja también se trasladaron al lugar para valorar a los afectados. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, Rafael fue trasladado a las instalaciones del Hospital General para recibir atención médica.
La tarde del lunes 10 de agosto, sus familiares solicitaron que fuera trasladado a la Clínica 2 del IMSS, donde permaneció internado en la cama 58 del área de Traumatología.
A pesar de la atención médica recibida, Rafael no logró recuperarse de las lesiones y fue declarado sin vida la tarde de este miércoles.
Tras conocerse el fallecimiento, integrantes de distintos motoclubes de Saltillo y Monclova utilizaron las redes sociales para expresar sus condolencias y lamentar la muerte de quien era conocido entre la comunidad motociclista.
Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo de Rafael a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de su fallecimiento.