Muere motociclista tras días de agonía, luego de accidentarse en Saltillo

Un motociclista falleció en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de permanecer varios días hospitalizado debido a las lesiones que sufrió en un accidente ocurrido durante la madrugada del domingo 9 de agosto.

La víctima fue identificada como Rafael N., de 43 años de edad y originario de Monclova, Coahuila. El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando “Rafa”, como era conocido entre integrantes de distintos motoclubes, circulaba en compañía de su esposa de oriente a poniente a bordo de una motocicleta.

Al llegar a la desviación del bulevar Francisco Coss, el motociclista pasó por encima de una acumulación de agua que se encontraba sobre la vialidad. Esta situación provocó que perdiera el control del manubrio y terminara derrapando varios metros.

Tanto Rafael como su acompañante quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica, mientras que sus compañeros motociclistas, quienes circulaban detrás de ellos, detuvieron su marcha al percatarse de lo ocurrido.

El accidente fue reportado de inmediato al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, con el objetivo de evitar otro accidente.