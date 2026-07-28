Muere mujer al interior de un hotel, en Saltillo

Una adulta mayor fue localizada sin vida al interior de una habitación del Hotel Casa Mayor, antes conocido como Quinta Real.

La mujer fue identificada como Guadalupe N. El hecho ocurrió en hotel ubicado en el cruce del bulevar José Sarmiento y el bulevar Luis Donaldo Colosio.

La huésped fue encontrada inconsciente, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos de una ambulancia particular. Tras valorarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron el área y dieron aviso a personal de Servicios Periciales y al médico legista de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes.