Muere mujer al interior de un hotel, en Saltillo
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La adulta mayor que se encontraba hospedada en el hotel casa mayor
Una adulta mayor fue localizada sin vida al interior de una habitación del Hotel Casa Mayor, antes conocido como Quinta Real.
La mujer fue identificada como Guadalupe N. El hecho ocurrió en hotel ubicado en el cruce del bulevar José Sarmiento y el bulevar Luis Donaldo Colosio.
La huésped fue encontrada inconsciente, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos de una ambulancia particular. Tras valorarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Posteriormente, elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron el área y dieron aviso a personal de Servicios Periciales y al médico legista de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes.
Como parte del protocolo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer la causa del fallecimiento y descartar cualquier indicio de violencia.
Una vez concluidos los procedimientos periciales, el cuerpo será entregado a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.