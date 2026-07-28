Muere mujer al interior de un hotel, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Muere mujer al interior de un hotel, en Saltillo
    Screenshot

La adulta mayor que se encontraba hospedada en el hotel casa mayor

Una adulta mayor fue localizada sin vida al interior de una habitación del Hotel Casa Mayor, antes conocido como Quinta Real.

La mujer fue identificada como Guadalupe N. El hecho ocurrió en hotel ubicado en el cruce del bulevar José Sarmiento y el bulevar Luis Donaldo Colosio.

La huésped fue encontrada inconsciente, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos de una ambulancia particular. Tras valorarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron el área y dieron aviso a personal de Servicios Periciales y al médico legista de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/localizan-a-albanil-sin-vida-en-un-terreno-en-saltillo-BM22489338

Como parte del protocolo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer la causa del fallecimiento y descartar cualquier indicio de violencia.

Una vez concluidos los procedimientos periciales, el cuerpo será entregado a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El ejemplar quedó bajo resguardo de la SEMA, donde será valorado por veterinarios antes de definir su reubicación.

Capturan de forma segura a oso en ejido Cuautla tras reporte ciudadano en Saltillo
Milei siendo Milei

Milei siendo Milei
true

Ernesto Ruffo: Excesos del poder del régimen en México

true

POLITICÓN: Caso Ruffo, el ‘mayor golpe’ al huachicol fiscal cuyas cuentas no le salen FGR
El binomio canino “Noah” localizó un paquete con casi dos kilogramos de marihuana durante un operativo de inspección en una empresa de paquetería de Torreón.

Binomio canino detecta casi dos kilos de mariguana en empresa de paquetería de Torreón
Entre enero y junio, la entidad reporta 52 carpetas de investigación por el delito de abigeato.

Coahuila: aumenta 20% robo de ganado durante 2026
El equipo femenil de velocidad derrotaron a Colombia en la final para conquistar el título, convirtiéndose en bicampeonas de la prueba, tras repetir el oro obtenido en la edición anterior.

México supera las 20 medallas de oro en Santo Domingo 2026 y sigue líder del medallero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda el futuro del T-MEC al asegurar que su país no depende del acuerdo comercial con México y Canadá.

Trump vuelve a amenazar con terminar el T-MEC... “México y Canadá nos necesitan, nosotros no”