Muere mujer cuando era llevada a Cruz Roja de Saltillo; pesaba 200 kilos y pudo ser motivo de su fallecimiento

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    Muere mujer cuando era llevada a Cruz Roja de Saltillo; pesaba 200 kilos y pudo ser motivo de su fallecimiento
    Una mujer de 45 años murió durante el traslado que realizaban sus familiares hacia las instalaciones de la Cruz Roja en Saltillo, luego de que se desvaneciera en su domicilio. ESPECIAL

Una posible afección cardiaca fue mencionada de manera preliminar, pero la causa del deceso aún debe ser determinada por autoridades

Una mujer de 45 años murió la tarde de este martes cuando era trasladada por sus familiares a las instalaciones de la Cruz Roja, luego de que se desvaneciera en su domicilio, en Saltillo.

La víctima fue identificada como Mayra Martínez, quien, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, padecía problemas de tiroides y presentaba un peso cercano a los 200 kilogramos, condición que habría complicado las labores para sacarla de su vivienda y trasladarla a recibir atención médica.

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Según los primeros reportes, la mujer sufrió un desvanecimiento en su domicilio y sus familiares solicitaron ayuda para trasladarla de manera urgente. Ante la situación, decidieron llevarla por sus propios medios a la Cruz Roja, a bordo de un automóvil Jetta color gris.

Sin embargo, durante el trayecto la mujer habría dejado de presentar signos de vida. Al llegar a las instalaciones de la institución médica, personal de emergencia confirmó que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, familiares señalaron que pudo haber sufrido un infarto, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente y será necesario que las autoridades determinen la causa del fallecimiento mediante los estudios correspondientes.

Tras el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila acudió a las instalaciones de la Cruz Roja para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue puesto a disposición de las autoridades y sería trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarían los procedimientos periciales necesarios para establecer oficialmente la causa de muerte.

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El caso generó movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades, mientras familiares permanecieron en el lugar durante las diligencias.

La investigación quedó a cargo de las autoridades ministeriales, que deberán establecer mediante los estudios forenses las circunstancias y causa del deceso.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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