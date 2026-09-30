Muere mujer en Saltillo tras ingerir sustancias para bajar de peso

Juana María “N” ingresó al hospital alrededor de las 19:45 horas del pasado 20 de septiembre, después de presentar afectaciones relacionadas con la ingesta de medicamentos.

Una mujer de 54 años murió este miércoles por la mañana en las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS , donde permanecía internada desde el pasado 20 de septiembre tras la ingesta de medicamentos para bajar de peso.

Se informó que la paciente refirió haber consumido un producto identificado como “El Diablo” y anfetamina, sustancias que, según manifestó, utilizaba con la finalidad de bajar de peso. No se precisó la cantidad que habría ingerido.

La mujer, de 54 años y con domicilio en la calle Quince, de la colonia Mirasierra, llegó a la Clínica Dos por sus propios medios para recibir atención médica.

Durante los siguientes días permaneció bajo atención médica en el hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento la mañana de este miércoles.

El deceso fue registrado alrededor de las 10:15 de la mañana de este 30 de septiembre. Personal de la institución dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar los procedimientos establecidos en estos casos.