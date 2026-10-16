Muere mujer y quedan tres lesionados tras volcar en carretera a Monclova; viajaban de Oklahoma a Aguascalientes

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Saltillo
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    Muere mujer y quedan tres lesionados tras volcar en carretera a Monclova; viajaban de Oklahoma a Aguascalientes
    Una mujer perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba terminara volcado en la carretera a Monclova. ULISES MARTÍNEZ

Uno de los neumáticos se reventó, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad; una joven de 22 años fue reportada en estado grave

Una persona sin vida y tres más lesionadas dejó como saldo una volcadura registrada en el kilómetro 88 de la carretera a Monclova, donde un vehículo salió del camino y terminó volcado.

De acuerdo con la declaración del conductor, quien fue trasladado al hospital, viajaban desde Oklahoma con destino a Aguascalientes cuando uno de los neumáticos sufrió una avería y se reventó, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad.

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Tras salir de la carretera, el vehículo terminó volcado. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia de Ramos Arizpe y Castaños para atender a los ocupantes y realizar las labores correspondientes.

$!Tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital General para recibir atención médica.
Tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital General para recibir atención médica. ULISES MARTÍNEZ

En el sitio se confirmó el fallecimiento de una mujer de entre 55 y 65 años de edad, cuyo deceso fue reportado en el lugar del accidente. Presuntamente, salió proyectada del vehículo y quedó sobre la cinta asfáltica.

Entre los lesionados trasladados al Hospital General se encuentra una mujer de 22 años, quien fue llevada en estado grave debido a las lesiones que sufrió.

$!El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 88, donde la unidad salió del camino y quedó volcada.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 88, donde la unidad salió del camino y quedó volcada. ULISES MARTÍNEZ

Además, el conductor, de 41 años, y otro pasajero, de 55 años, resultaron policontundidos y fueron reportados en estado estable.

Los tres lesionados fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica, mientras que las autoridades correspondientes fueron notificadas del fallecimiento para llevar a cabo las diligencias necesarias.

$!Según la versión del conductor, uno de los neumáticos presentó una avería y se reventó, lo que habría ocasionado que perdiera el control.
Según la versión del conductor, uno de los neumáticos presentó una avería y se reventó, lo que habría ocasionado que perdiera el control. ULISES MARTÍNEZ

El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el tramo carretero, donde se brindó atención a los afectados y se realizaron las labores correspondientes tras la volcadura.

Hasta el momento, las autoridades ministeriales llevan a cabo las diligencias pertinentes. Se espera que den a conocer los datos generales de los involucrados y amplíen la información sobre las circunstancias del percance.

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