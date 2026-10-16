Muere mujer y quedan tres lesionados tras volcar en carretera a Monclova; viajaban de Oklahoma a Aguascalientes

Una persona sin vida y tres más lesionadas dejó como saldo una volcadura registrada en el kilómetro 88 de la carretera a Monclova, donde un vehículo salió del camino y terminó volcado. De acuerdo con la declaración del conductor, quien fue trasladado al hospital, viajaban desde Oklahoma con destino a Aguascalientes cuando uno de los neumáticos sufrió una avería y se reventó, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad.

Tras salir de la carretera, el vehículo terminó volcado. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia de Ramos Arizpe y Castaños para atender a los ocupantes y realizar las labores correspondientes.

En el sitio se confirmó el fallecimiento de una mujer de entre 55 y 65 años de edad, cuyo deceso fue reportado en el lugar del accidente. Presuntamente, salió proyectada del vehículo y quedó sobre la cinta asfáltica. Entre los lesionados trasladados al Hospital General se encuentra una mujer de 22 años, quien fue llevada en estado grave debido a las lesiones que sufrió.

Además, el conductor, de 41 años, y otro pasajero, de 55 años, resultaron policontundidos y fueron reportados en estado estable. Los tres lesionados fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica, mientras que las autoridades correspondientes fueron notificadas del fallecimiento para llevar a cabo las diligencias necesarias.