Muere mujer y quedan tres lesionados tras volcar en carretera a Monclova; viajaban de Oklahoma a Aguascalientes
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Uno de los neumáticos se reventó, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad; una joven de 22 años fue reportada en estado grave
Una persona sin vida y tres más lesionadas dejó como saldo una volcadura registrada en el kilómetro 88 de la carretera a Monclova, donde un vehículo salió del camino y terminó volcado.
De acuerdo con la declaración del conductor, quien fue trasladado al hospital, viajaban desde Oklahoma con destino a Aguascalientes cuando uno de los neumáticos sufrió una avería y se reventó, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad.
Tras salir de la carretera, el vehículo terminó volcado. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia de Ramos Arizpe y Castaños para atender a los ocupantes y realizar las labores correspondientes.
En el sitio se confirmó el fallecimiento de una mujer de entre 55 y 65 años de edad, cuyo deceso fue reportado en el lugar del accidente. Presuntamente, salió proyectada del vehículo y quedó sobre la cinta asfáltica.
Entre los lesionados trasladados al Hospital General se encuentra una mujer de 22 años, quien fue llevada en estado grave debido a las lesiones que sufrió.
Además, el conductor, de 41 años, y otro pasajero, de 55 años, resultaron policontundidos y fueron reportados en estado estable.
Los tres lesionados fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica, mientras que las autoridades correspondientes fueron notificadas del fallecimiento para llevar a cabo las diligencias necesarias.
El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el tramo carretero, donde se brindó atención a los afectados y se realizaron las labores correspondientes tras la volcadura.
Hasta el momento, las autoridades ministeriales llevan a cabo las diligencias pertinentes. Se espera que den a conocer los datos generales de los involucrados y amplíen la información sobre las circunstancias del percance.