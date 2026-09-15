Muere niño de 6 años tras sufrir emergencia médica en escuela de ejido El Mimbre, en Parras

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Saltillo
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    Muere niño de 6 años tras sufrir emergencia médica en escuela de ejido El Mimbre, en Parras
    El menor sufrió una emergencia médica mientras se encontraba en la escuela del ejido El Mimbre. La carretera Paila-Parras fue el lugar donde se confirmó su fallecimiento. PEDRO PESINA

El pequeño se desvaneció mientras se encontraba en clases y murió durante el traslado hacia un hospital para su atención

PARRAS, COAH.- Isaac, de 6 años, se encontraba este martes en el interior de una escuela en clases, del ejido El Mimbre, en el municipio de Parras, cuando repentinamente se desvaneció y ya no reaccionó.

Su maestra de inmediato le brindó los primeros auxilios y dio aviso a sus familiares. El reporte se hizo cerca de las 10:00 horas de este martes. Se dijo que el niño padecía una enfermedad crónica del corazón.

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Maestros y personal de la escuela solicitaron el apoyo de una ambulancia, pero no llegó a tiempo, por lo que la maestra de Isaac decidió llevarlo en su propio auto a un centro médico en Parras.

A medio camino, el auto de la educadora fue interceptado por una unidad de la Policía Municipal, a la altura del ejido las Gordas, donde además llegó una ambulancia de la Cruz Roja, pero el menor ya no tenía signos vitales y no se pudo hacer nada para salvarlo.

El menor era originario del ejido Tizoc. Minutos después, se dio la orden del levantamiento del cuerpo, para que se le realizara la necropsia de ley.

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El hecho provocó consternación entre habitantes del ejido El Mimbre, particularmente entre integrantes de la comunidad escolar, debido a que la emergencia ocurrió mientras el menor se encontraba en horario de clases.

Elementos de las corporaciones de auxilio y autoridades correspondientes tomaron conocimiento de lo ocurrido y se esperaba que las diligencias permitieran establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

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