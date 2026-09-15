Muere niño de 6 años tras sufrir emergencia médica en escuela de ejido El Mimbre, en Parras

PARRAS, COAH.- Isaac, de 6 años, se encontraba este martes en el interior de una escuela en clases, del ejido El Mimbre, en el municipio de Parras, cuando repentinamente se desvaneció y ya no reaccionó. Su maestra de inmediato le brindó los primeros auxilios y dio aviso a sus familiares. El reporte se hizo cerca de las 10:00 horas de este martes. Se dijo que el niño padecía una enfermedad crónica del corazón.

Maestros y personal de la escuela solicitaron el apoyo de una ambulancia, pero no llegó a tiempo, por lo que la maestra de Isaac decidió llevarlo en su propio auto a un centro médico en Parras. A medio camino, el auto de la educadora fue interceptado por una unidad de la Policía Municipal, a la altura del ejido las Gordas, donde además llegó una ambulancia de la Cruz Roja, pero el menor ya no tenía signos vitales y no se pudo hacer nada para salvarlo. El menor era originario del ejido Tizoc. Minutos después, se dio la orden del levantamiento del cuerpo, para que se le realizara la necropsia de ley.