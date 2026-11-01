Muere peatón atropellado en el periférico de Saltillo

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Saltillo
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    Muere peatón atropellado en el periférico de Saltillo
    Autoridades municipales acudieron al lugar para realizar el acordonamiento del lugar.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron al sitio y encontraron al hombre tendido sobre el pavimento, inconsciente y con lesiones de gravedad

Un peatón perdió la vida luego de ser embestido por un automóvil cuando intentaba cruzar el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del distribuidor vial El Sarape. El conductor de la unidad involucrada fue detenido por las autoridades para deslindar responsabilidades.

El incidente ocurrió después de que varios automovilistas reportaran la presencia de un hombre de aproximadamente 50 años que caminaba entre los vehículos e intentaba atravesar la vialidad. Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Preventiva y de Tránsito realizaron recorridos por el sector para localizarlo, aunque inicialmente no lograron ubicarlo.

Alrededor de las 19:20 horas, las autoridades recibieron un nuevo reporte que alertaba sobre un atropellamiento en el mismo sector. De acuerdo con los primeros datos, un automóvil MG5, color plateado, circulaba de sur a norte cuando el peatón intentó cruzar hacia el oriente, luego de pasar por encima del muro de concreto que divide los carriles.

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Elementos de la Policía Preventiva acudieron al sitio y encontraron al hombre tendido sobre el pavimento, inconsciente y con lesiones de gravedad. Ante la situación, solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes arribaron minutos después para brindarle atención médica.

Sin embargo, tras valorar al peatón, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales para iniciar las diligencias correspondientes.

En tanto, el conductor del automóvil fue asegurado por los oficiales y posteriormente trasladado ante el Ministerio Público, donde deberá rendir su declaración sobre lo ocurrido. Las autoridades determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Como parte de las labores periciales, dos carriles de circulación fueron cerrados temporalmente mientras personal de la Fiscalía General del Estado recababa evidencias y realizaba las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Una vez concluidos los trabajos en el lugar, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia correspondiente para determinar oficialmente la causa de muerte.

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