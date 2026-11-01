Muere peatón atropellado en el periférico de Saltillo

Un peatón perdió la vida luego de ser embestido por un automóvil cuando intentaba cruzar el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del distribuidor vial El Sarape. El conductor de la unidad involucrada fue detenido por las autoridades para deslindar responsabilidades.

El incidente ocurrió después de que varios automovilistas reportaran la presencia de un hombre de aproximadamente 50 años que caminaba entre los vehículos e intentaba atravesar la vialidad. Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Preventiva y de Tránsito realizaron recorridos por el sector para localizarlo, aunque inicialmente no lograron ubicarlo.

Alrededor de las 19:20 horas, las autoridades recibieron un nuevo reporte que alertaba sobre un atropellamiento en el mismo sector. De acuerdo con los primeros datos, un automóvil MG5, color plateado, circulaba de sur a norte cuando el peatón intentó cruzar hacia el oriente, luego de pasar por encima del muro de concreto que divide los carriles.