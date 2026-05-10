Muere prensado tras caer a barranco en la Saltillo-Zacatecas; cuatro personas lesionadas

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El vehículo habría pasado sobre arena y piedras sueltas, lo que provocó la pérdida de control y la caída a un barranco

Un hombre perdió la vida y cuatro de sus acompañantes, entre ellas dos menores de edad, resultaron lesionadas en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera a Zacatecas, a la altura del ejido La Angostura.

La situación se registró en el kilómetro 340 y movilizó a paramédicos de Bomberos y de la Cruz Roja. Se valoró a cuatro mujeres, una de ellas identificada como Reyna Marisol “N”, de 26 años de edad, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Christus Muguerza. También fueron valorados dos menores de edad y un hombre identificado como Edgar “N”, de 46 años, quien fue declarado sin vida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/asi-se-vio-el-fatal-accidente-al-oriente-de-saltillo-influencer-capto-en-vivo-caida-de-camioneta-de-puente-BE20602726

La víctima conducía un vehículo Volkswagen Jetta. Presuntamente, circulaban de sur a norte y, al llegar a una curva del ejido La Angostura, la cual se encuentra en remodelación, el vehículo pasó sobre arena y piedras.

Esa situación provocó que el conductor perdiera el control y el automóvil cayera a un barranco, donde la parte frontal se impactó contra un talud. El golpe causó la muerte instantánea del conductor y fue necesario atender a los cuatro sobrevivientes.

Al lugar acudió personal de la Policía Estatal y de la Policía Preventiva Municipal para tomar conocimiento de los hechos. Las autoridades acordonaron el área del percance para que Servicios Periciales realizara el peritaje de tránsito terrestre.

El carril con dirección a Saltillo permaneció cerrado durante dos horas. Las autoridades informaron que la víctima residía en la colonia Asturias, en Saltillo, y sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

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