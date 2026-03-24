Muere segundo joven tras volcadura en la carretera a Monclova

La mañana de este martes se dio a conocer el fallecimiento de José Luis ¨N¨, quien aparentemente era el conductor de una camioneta Tahoe que se accidentó la madrugada del pasado domingo en Ramos Arizpe. En el lugar del siniestro perdió la vida Rodrigo, de 19 años. José Luis resultó lesionado tras una volcadura registrada sobre el entronque a Paredón, en la carretera a Monclova.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando un grupo de jóvenes regresaba de un baile en el ejido Alto de Norias, luego de haber dejado a dos mujeres en el ejido La Leona. José Luis ¨N¨ presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol y, al llegar al entronque a Paredón, metros antes de incorporarse a la carretera a Monclova, perdió el control del volante, lo que provocó que la camioneta Chevrolet Tahoe en la que viajaban volcara sobre la terracería. Tras el impacto, los tripulantes salieron proyectados de la unidad, mientras que testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911. Familiares de los jóvenes, con domicilio en el ejido Frausto, arribaron al lugar y los trasladaron por sus propios medios para recibir atención médica.

Uno de los afectados, identificado como Rodrigo, de 19 años, falleció a bordo de una camioneta RAM a la altura del kilómetro 7, donde paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe confirmaron su muerte. En tanto, el conductor fue ingresado al Hospital Ixtlero, donde su estado de salud fue reportado como reservado. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y dieron aviso a la Guardia Nacional. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias en el sitio donde quedó la persona sin vida y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.