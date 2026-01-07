Saraperos refuerza su roster con cinco agentes libres rumbo a la Temporada 2026 de la LMB
Saltillo anunció la incorporación del receptor Julio Rodríguez y de los lanzadores Eric Pardinho, Yuki Kuniyoshi, Shoh Ishikawa y Erich Uelmen
Saraperos de Saltillo continúa con el armado de su plantel y este martes informó la contratación, como agentes libres, del receptor dominicano Julio Rodríguez y de los lanzadores Eric Pardinho, Yuki Kuniyoshi, Shoh Ishikawa y Erich Uelmen, movimientos con los que busca fortalecer tanto el pitcheo como la receptoría de cara a la próxima campaña.
Julio Rodríguez, originario de Santiago, República Dominicana, es receptor derecho de contacto con una trayectoria de diez años en los sistemas de ligas menores de San Luis, Detroit, Kansas City y Seattle.
En la actual campaña jugó con las Águilas Cibaeñas y presume una efectividad de por vida del 33 por ciento en corredores retirados en intento de robo, cifra que respalda su solidez defensiva detrás del plato.
En el cuerpo de relevistas destaca la llegada de Eric Pardinho, lanzador derecho nacido en Lucélia, Brasil, quien fue firmado en 2018 por los Blue Jays de Toronto y que en 2019 fue considerado Top 100 prospecto de MLB.
Pardinho lanzó en Clase Triple A con Búfalo durante las temporadas 2024 y 2025, además de participar recientemente con los Tiburones de La Guaira en la LVBP.
El pitcheo internacional se refuerza también con el japonés Yuki Kuniyoshi, nacido en Osaka, relevista derecho con 16 años de experiencia profesional.
A lo largo de su carrera ha militado con Searex Shonan, BayStars de Yokohama y Marines de Chiba Lotte, equipo con el que vio acción en 2025. Kuniyoshi acumula más de 800 ponches y una efectividad de 3.74, números que reflejan su constancia en el montículo.
Otro brazo proveniente de Japón es Shoh Ishikawa, nacido en Tokio, relevista derecho con siete años de experiencia dentro del sistema de los Dragones de Chunichi, donde lanzó en distintos niveles del beisbol nipón y aporta profundidad al bullpen del equipo saltillense.
Finalmente, Erich Uelmen se suma como opción para la rotación. El lanzador abridor derecho, originario de Las Vegas, Nevada, cuenta con experiencia en Grandes Ligas tras lanzar con los Cubs de Chicago en 2022 y los Phillies de Filadelfia en 2023.
En 2025 participó en la Atlantic League con High Point Rockers y vistió el uniforme de los Naranjeros de Hermosillo en la actual campaña de la LAMP.
En el mismo comunicado, la directiva de Saraperos agradeció a Jeferson Morales, Conner Menez y Frank Schwindel por su etapa dentro de la organización, deseándoles éxito en sus futuros proyectos profesionales.