Saraperos refuerza su roster con cinco agentes libres rumbo a la Temporada 2026 de la LMB

Saraperos de Saltillo continúa con el armado de su plantel y este martes informó la contratación, como agentes libres, del receptor dominicano Julio Rodríguez y de los lanzadores Eric Pardinho, Yuki Kuniyoshi, Shoh Ishikawa y Erich Uelmen, movimientos con los que busca fortalecer tanto el pitcheo como la receptoría de cara a la próxima campaña.

Julio Rodríguez, originario de Santiago, República Dominicana, es receptor derecho de contacto con una trayectoria de diez años en los sistemas de ligas menores de San Luis, Detroit, Kansas City y Seattle.

En la actual campaña jugó con las Águilas Cibaeñas y presume una efectividad de por vida del 33 por ciento en corredores retirados en intento de robo, cifra que respalda su solidez defensiva detrás del plato.

En el cuerpo de relevistas destaca la llegada de Eric Pardinho, lanzador derecho nacido en Lucélia, Brasil, quien fue firmado en 2018 por los Blue Jays de Toronto y que en 2019 fue considerado Top 100 prospecto de MLB.

Pardinho lanzó en Clase Triple A con Búfalo durante las temporadas 2024 y 2025, además de participar recientemente con los Tiburones de La Guaira en la LVBP.