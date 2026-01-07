Saraperos refuerza su roster con cinco agentes libres rumbo a la Temporada 2026 de la LMB

Béisbol
/ 7 enero 2026
    Saraperos refuerza su roster con cinco agentes libres rumbo a la Temporada 2026 de la LMB
    Los Saraperos de Saltillo reforzaron su plantel con la llegada de cinco agentes libres, apostando por experiencia internacional y profundidad en el pitcheo rumbo a la nueva temporada. FOTOS: SARAPEROS DE SALTILLO

Saltillo anunció la incorporación del receptor Julio Rodríguez y de los lanzadores Eric Pardinho, Yuki Kuniyoshi, Shoh Ishikawa y Erich Uelmen

Saraperos de Saltillo continúa con el armado de su plantel y este martes informó la contratación, como agentes libres, del receptor dominicano Julio Rodríguez y de los lanzadores Eric Pardinho, Yuki Kuniyoshi, Shoh Ishikawa y Erich Uelmen, movimientos con los que busca fortalecer tanto el pitcheo como la receptoría de cara a la próxima campaña.

Julio Rodríguez, originario de Santiago, República Dominicana, es receptor derecho de contacto con una trayectoria de diez años en los sistemas de ligas menores de San Luis, Detroit, Kansas City y Seattle.

En la actual campaña jugó con las Águilas Cibaeñas y presume una efectividad de por vida del 33 por ciento en corredores retirados en intento de robo, cifra que respalda su solidez defensiva detrás del plato.

TE PUEDE INTERESAR: Ravens despiden a John Harbaugh tras 18 temporadas como head coach

En el cuerpo de relevistas destaca la llegada de Eric Pardinho, lanzador derecho nacido en Lucélia, Brasil, quien fue firmado en 2018 por los Blue Jays de Toronto y que en 2019 fue considerado Top 100 prospecto de MLB.

Pardinho lanzó en Clase Triple A con Búfalo durante las temporadas 2024 y 2025, además de participar recientemente con los Tiburones de La Guaira en la LVBP.

El pitcheo internacional se refuerza también con el japonés Yuki Kuniyoshi, nacido en Osaka, relevista derecho con 16 años de experiencia profesional.

A lo largo de su carrera ha militado con Searex Shonan, BayStars de Yokohama y Marines de Chiba Lotte, equipo con el que vio acción en 2025. Kuniyoshi acumula más de 800 ponches y una efectividad de 3.74, números que reflejan su constancia en el montículo.

Otro brazo proveniente de Japón es Shoh Ishikawa, nacido en Tokio, relevista derecho con siete años de experiencia dentro del sistema de los Dragones de Chunichi, donde lanzó en distintos niveles del beisbol nipón y aporta profundidad al bullpen del equipo saltillense.

Finalmente, Erich Uelmen se suma como opción para la rotación. El lanzador abridor derecho, originario de Las Vegas, Nevada, cuenta con experiencia en Grandes Ligas tras lanzar con los Cubs de Chicago en 2022 y los Phillies de Filadelfia en 2023.

En 2025 participó en la Atlantic League con High Point Rockers y vistió el uniforme de los Naranjeros de Hermosillo en la actual campaña de la LAMP.

En el mismo comunicado, la directiva de Saraperos agradeció a Jeferson Morales, Conner Menez y Frank Schwindel por su etapa dentro de la organización, deseándoles éxito en sus futuros proyectos profesionales.

Temas


Fichajes
Orgullo Sarapero

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
Indignación en Chiapas por el caso de Deysi “N”, niña de 10 años hospitalizada tras dar a luz. Conoce los detalles de salud y las leyes contra el abuso infantil.

A sus 10 años, niña dio a luz en Chiapas... se encuentra grave
Montenegro habría modificado legalmente su identidad de sexo para asumirse como mujer y solicitar la aplicación de la “perspectiva de género” ante un juez, con la intención de evitar el pago de la pensión alimentaria y revertir procedimientos legales en su contra.

Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna
De acuerdo con la secretaria del Bienestar, el pago de enero se basa en la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Pensión del Bienestar... ¿Qué apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 6 al 28 de enero, según el calendario?
El puente del 2 de febrero marcará el primer descanso largo del año para millones de personas en México.

Primer puente de 2026 en México: cuándo será el primer descanso oficial del año
Guerra. El adelanto muestra la destrucción de la escuela de los mutantes y anticipa una épica batalla entre universos.

Llegan los ‘X-Men’ de Fox a Marvel con el nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’
El álbum Panini acompañará un Mundial histórico organizado por tres países y con 48 selecciones.

¿Cuánto costará el álbum Panini del Mundial 2026 y cuántas láminas tendrá?