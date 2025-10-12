Muere taxista en el hospital tras presunto asalto con arma blanca y robo de vehículo en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 12 octubre 2025
    Muere taxista en el hospital tras presunto asalto con arma blanca y robo de vehículo en Ramos Arizpe
    El taxista fue trasladado al Hospital Rural “El Ixtlero” tras recibir una herida punzo cortante. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor fue atacado en una colonia cercana al Parque Acuático tras transportar a varios pasajeros desde Saltillo, quienes presuntamente habrían participado en el incidente

Un hombre que trabajaba como taxista falleció la madrugada de este domingo dentro del Hospital Rural de Ramos Arizpe, luego de ingresar con una herida provocada por un objeto punzo cortante, presuntamente tras ser víctima de un asalto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas, cuando paramédicos del hospital reportaron el deceso de Jesús Abel, quien minutos antes había ingresado con lesiones graves por arma blanca.

$!La investigación permanece abierta para dar con los agresores y esclarecer los hechos.
La investigación permanece abierta para dar con los agresores y esclarecer los hechos. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe y de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Según los primeros reportes, el conductor habría llevado pasajeros desde Saltillo hasta una colonia cercana al Parque Acuático Ramos Arizpe, donde presuntamente fue agredido y despojado de su vehículo.

Se presume que el taxista fue trasladado por sus propios medios, en un vehículo particular, hasta el hospital conocido como “El Ixtlero”, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

$!Peritos de la Fiscalía levantaron evidencias y trasladaron el cuerpo al Semefo para necropsia.
Peritos de la Fiscalía levantaron evidencias y trasladaron el cuerpo al Semefo para necropsia. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras el incidente, compañeros del taxista iniciaron una búsqueda del o los presuntos agresores, aunque hasta el momento no se ha logrado localizar a los responsables.

Peritos de la FGE realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos y posteriormente trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley.

Hasta el cierre de este reporte, las autoridades municipales no han emitido un comunicado oficial sobre el caso. Se espera que en las próximas horas se abra una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables, con el objetivo de que sean llevados ante la justicia.

Temas


Asaltos
Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

