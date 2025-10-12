Muere taxista en el hospital tras presunto asalto con arma blanca y robo de vehículo en Ramos Arizpe

Un hombre que trabajaba como taxista falleció la madrugada de este domingo dentro del Hospital Rural de Ramos Arizpe, luego de ingresar con una herida provocada por un objeto punzo cortante, presuntamente tras ser víctima de un asalto. Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas, cuando paramédicos del hospital reportaron el deceso de Jesús Abel, quien minutos antes había ingresado con lesiones graves por arma blanca. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: dan ‘Pasos con propósito’ en la segunda carrera ARHCOS 2025

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe y de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Según los primeros reportes, el conductor habría llevado pasajeros desde Saltillo hasta una colonia cercana al Parque Acuático Ramos Arizpe, donde presuntamente fue agredido y despojado de su vehículo. Se presume que el taxista fue trasladado por sus propios medios, en un vehículo particular, hasta el hospital conocido como “El Ixtlero”, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.