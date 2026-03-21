Muere trabajador en aserradero de Arteaga tras caerle troncos que descargaba

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Saltillo
/ 21 marzo 2026
    Muere trabajador en aserradero de Arteaga tras caerle troncos que descargaba
    Paramédicos de Protección Civil confirmaron el fallecimiento del trabajador tras el impacto de la madera. CORTESÍA
    Muere trabajador en aserradero de Arteaga tras caerle troncos que descargaba
    Autoridades acudieron al lugar del accidente donde el hombre perdió la vida Cortesía

Un hombre de 65 años murió la mañana de este sábado en un aserradero del ejido Jamé, en Arteaga, luego de ser aplastado por troncos que se desprendieron durante maniobras de descarga

Un accidente laboral cobró la vida de un trabajador la mañana de este sábado en un aserradero ubicado en el ejido Jamé, en el municipio de Arteaga, luego de que varios troncos de gran tamaño se desprendieran y lo aplastaran durante maniobras de descarga.

De acuerdo con los primeros reportes, empleados de la empresa Maderas y Pinos de la Región iniciaban sus actividades al descargar un tráiler de plataforma cargado con madera. Fue en ese momento cuando comenzó la maniobra para retirar los cinchos de sujeción.

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https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductoras-chocan-y-terminan-sobre-la-banqueta-en-saltillo-FL19650342

El área fue acordonada y el cuerpo cubierto con una manta en espera de la llegada de agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Se informó que la víctima era habitante del ejido Jamé y contaba con experiencia en este tipo de labores. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley y posterior entrega a sus familiares.

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Según el testimonio de un trabajador identificado como Sergio Valente, de 39 años, él y su compañero Hermenegildo Martínez Bazaldua, de 65 años, se encontraban liberando la carga cuando, al retirar uno de los amarres, al menos dos troncos se desplazaron de manera repentina.

Los pesados maderos cayeron directamente sobre Hermenegildo, quien no logró ponerse a salvo y quedó atrapado debajo de la carga. Sus compañeros reaccionaron de inmediato para retirar los troncos y solicitar ayuda a través del sistema de emergencias 911.

Al sitio acudieron paramédicos de Bomberos y Protección Civil de Arteaga; sin embargo, tras su valoración, confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

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