Mueren trailero y su acompañante tras volcar su unidad cargada de grava, en la carretera 57
Un tractocamión que transportaba grava se volcó en el kilómetro 230 de la carretera federal 57, presuntamente por exceso de peso, provocando la muerte del conductor y su acompañante
Un trágico accidente ocurrido sobre la carretera federal número 57 dejó como saldo dos personas sin vida, luego de que un tractocamión se volcara presuntamente debido al exceso de peso que transportaba.
El percance se registró alrededor de las 19:30 horas, a la altura del kilómetro 230, cuando el operador del tráiler, que circulaba de sur a norte, perdió el control al salir de una curva. La pesada unidad, que transportaba grava, terminó fuera del camino y volcada sobre su costado derecho, quedando la carga esparcida sobre la carpeta asfáltica.
Automovilistas que presenciaron el accidente dieron aviso al número de emergencias 911. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales acudieron al sitio, pero al llegar confirmaron que tanto el conductor como su acompañante ya no contaban con signos vitales.
Elementos de la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales de Arteaga, abanderaron la zona para evitar otro percance, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.
Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y sus cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley.
Debido a las labores de investigación y limpieza, la vialidad permaneció cerrada durante varias horas, generando afectaciones en la circulación vehicular.