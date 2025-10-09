Mueren trailero y su acompañante tras volcar su unidad cargada de grava, en la carretera 57

Saltillo
/ 9 octubre 2025
    Mueren trailero y su acompañante tras volcar su unidad cargada de grava, en la carretera 57
    Elementos de la Guardia Nacional y policías de Arteaga resguardaron la zona para evitar otro accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Un tractocamión que transportaba grava se volcó en el kilómetro 230 de la carretera federal 57, presuntamente por exceso de peso, provocando la muerte del conductor y su acompañante

Un trágico accidente ocurrido sobre la carretera federal número 57 dejó como saldo dos personas sin vida, luego de que un tractocamión se volcara presuntamente debido al exceso de peso que transportaba.

El percance se registró alrededor de las 19:30 horas, a la altura del kilómetro 230, cuando el operador del tráiler, que circulaba de sur a norte, perdió el control al salir de una curva. La pesada unidad, que transportaba grava, terminó fuera del camino y volcada sobre su costado derecho, quedando la carga esparcida sobre la carpeta asfáltica.

$!Las labores de limpieza y retiro de la carga provocaron el cierre total de la carretera durante varias horas.
Las labores de limpieza y retiro de la carga provocaron el cierre total de la carretera durante varias horas. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Automovilistas que presenciaron el accidente dieron aviso al número de emergencias 911. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales acudieron al sitio, pero al llegar confirmaron que tanto el conductor como su acompañante ya no contaban con signos vitales.

$!La pesada unidad quedó recostada sobre su costado derecho, con la grava esparcida a lo largo de varios metros.
La pesada unidad quedó recostada sobre su costado derecho, con la grava esparcida a lo largo de varios metros. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Elementos de la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales de Arteaga, abanderaron la zona para evitar otro percance, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

$!Personal de emergencias acudió al lugar del accidente, pero no logró salvar a las dos víctimas del tractocamión volcado.
Personal de emergencias acudió al lugar del accidente, pero no logró salvar a las dos víctimas del tractocamión volcado. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y sus cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley.

Debido a las labores de investigación y limpieza, la vialidad permaneció cerrada durante varias horas, generando afectaciones en la circulación vehicular.

