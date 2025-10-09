Mueren trailero y su acompañante tras volcar su unidad cargada de grava, en la carretera 57

Un trágico accidente ocurrido sobre la carretera federal número 57 dejó como saldo dos personas sin vida, luego de que un tractocamión se volcara presuntamente debido al exceso de peso que transportaba.

El percance se registró alrededor de las 19:30 horas, a la altura del kilómetro 230, cuando el operador del tráiler, que circulaba de sur a norte, perdió el control al salir de una curva. La pesada unidad, que transportaba grava, terminó fuera del camino y volcada sobre su costado derecho, quedando la carga esparcida sobre la carpeta asfáltica.

