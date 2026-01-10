Joven de 21 años muere tras violenta agresión grupal en Tapachula; hay seis detenidos, incluido un menor

Ulises, un joven de 21 años de edad, falleció la madrugada del jueves 8 de enero tras haber sido víctima de una agresión violenta perpetrada por un grupo de seis personas, entre ellas un menor de edad, en la colonia La Cima, ubicada al norponiente de la ciudad de Tapachula, Chiapas.

Los hechos se registraron la noche previa y derivaron en un despliegue de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia en la zona

De acuerdo con testimonios de vecinos y con un video que comenzó a circular en redes sociales, el ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas del miércoles. En las imágenes se observa a varias personas sometiendo al joven a golpes mientras se encontraba sobre el pavimento.

ATAQUE QUEDÓ GRABADO EN VIDEO

Según los testimonios recabados en el lugar, después de golpearlo, los agresores amarraron a Ulises con un lazo y lo arrastraron durante varios metros utilizando una motocicleta. Vecinos de la colonia La Cima señalaron que, al presenciar la agresión y escuchar presuntas detonaciones de arma de fuego, realizaron llamadas de auxilio a los servicios de emergencia para solicitar apoyo inmediato.

La difusión del video en redes sociales permitió dimensionar la violencia del ataque y se convirtió en un elemento relevante dentro de las primeras indagatorias.

JOVEN AGREDIDO PIERDE LA VIDA EN EL HOSPITAL A CONSECUENCIA DE LAS HERIDAS INFLIGIDAS

Paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas A.C. (CARCH), conocidos como las “Luciérnagas Verdes”, acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba el joven, fue trasladado de urgencia al Hospital General de Tapachula.

Horas después de su ingreso al nosocomio, Ulises perdió la vida a consecuencia de las heridas. Reportes médicos preliminares indicaron que la víctima presentaba múltiples lesiones en diversas partes del cuerpo, entre ellas heridas provocadas presuntamente por machete. Fue su hermana quien realizó el llamado inicial de auxilio a los cuerpos de emergencia.