Tripulantes de avioneta que cayó en Ramos Arizpe, salieron por su propio pie: Alcalde

Coahuila
/ 19 enero 2026
    Tripulantes de avioneta que cayó en Ramos Arizpe, salieron por su propio pie: Alcalde
    Aún se desconocen las causas del desplome de la avioneta, en la que viajaban dos personas. FOTO: VANGUARDIA

Autoridades municipales destacan respuesta inmediata de cuerpos de emergencia; la administración del aeropuerto ya investiga las causas del accidente

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino confirmó que los tripulantes de la aeronave tipo Cessna que sufrió un percance el pasado fin de semana en Ramos Arizpe resultaron ilesos.

Según el reporte oficial, los involucrados lograron salir por su propio pie tras el incidente. La respuesta de los cuerpos de auxilio fue inmediata, logrando una coordinación efectiva entre diversas corporaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Avioneta se desploma sobre nave industrial en Ramos Arizpe tras despegar

“Llegaron los bomberos de Ramos, así como los bomberos del aeropuerto y las ambulancias. Siempre estamos en coordinación para cualquier situación de este tipo”, explicó el Mandatario municipal.

Gutiérrez Merino aclaró que, aunque el Municipio brinda apoyo externo, la seguridad interna y la operación del recinto aéreo corresponden a la empresa privada que recientemente recibió la concesión.

Destacó que el flujo de vuelos comerciales y privados ha crecido significativamente en los últimos meses. “Anteriormente salía un viaje por semana, ahorita ya pasan alrededor de 10 a 15 salidas diarias. Viene también el acomodo de los aviones particulares y, sobre todo, la verificación de cada uno de los aviones que se tienen aquí”, detalló el Alcalde sobre la actividad aeroportuaria.

Sobre los motivos que originaron la caída de la aeronave, el Edil señaló que aún es prematuro determinar un factor específico. “Todavía están los peritajes viendo si fue por alguna situación dentro de la misma aeronave, pericia o el mismo clima; la compañía del aeropuerto nos dirá la causa”, puntualizó.

El Alcalde reiteró que la prioridad de su administración es mantener la vigilancia y la capacidad de respuesta ante el incremento de operaciones en el aeropuerto. Aseguró que la infraestructura de emergencia del Municipio se mantiene en alerta permanente para asistir en cualquier eventualidad dentro o fuera del área federal.

