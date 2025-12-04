Mujer de la tercera edad termina lesionada tras ser atropellada en la colonia Morelos, en Saltillo

Una mujer de 65 años resultó lesionada después de que el conductor de un vehículo Mercury no se percatara de su presencia y la atropellara mientras ella cruzaba una calle de la colonia Morelos, en Saltillo.

El accidente tuvo lugar este jueves alrededor de las 7:40 de la noche, cuando el conductor circulaba en un Mercury Grand Marquis sobre la calle 32, de poniente a oriente.

De acuerdo con las primeras versiones, al llegar a la intersección con el bulevar Morelos, el hombre giró el volante hacia el norte; en ese momento la mujer de la tercera edad cruzaba de una acera a otra.

En una fracción de segundo el auto acabó por aventarla al pavimento; el conductor aseguró que no pudo percatarse de la presencia de la mujer.

Testigos solicitaron ayuda al 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento y abanderar la circulación, evitando otro percance.

Paramédicos de la Cruz Roja evaluaron a la lesionada y, debido a su condición, fue trasladada a la clínica 89 del IMSS para recibir atención médica.

El conductor fue detenido por la lesión ocasionada, quedando el caso consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará su responsabilidad legal.