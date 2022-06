Mujer expone en redes sociales que hombre la acosó en estacionamiento al sur de Saltillo; no es el primer caso similar

“El día de hoy me tocó vivir una experiencia muy desagradable, que causó un momento de miedo para mi, mientras me encontraba en él estacionamiento de soriana lourdes esperando a mi abuelita, acompañada de mis primas llego este tipo y se estaciono a mi lado, muy pegado a mi auto, noté que me observaba mucho y no me quitaba la mirada ni por un segundo, cuando me percaté estaba masturbandose mientras me veía y tenía su puerta abierta, solo les pido que tengan mucho cuidado si llegan a verlo o desagradablemente coincidir con el. De todo corazón deseo que nunca a nadie más le toque vivir algo así”.

Piden tomar precauciones; no es el único caso

El 25 de marzo pasado, una joven también expuso su caso en redes sociales contando que durante varios días se encontró con una camioneta, que al salir de su trabajo la espera y la sigue durante varios minutos.

De acuerdo al testimonio de la mujer, esto ocurrió en la esquina de las calles Lerdo y Acuña, en el centro de Saltillo. También explicó que al terminar su jornada laboral se disponía a esperar el transporte público, siendo en ese momento cuando la acechaba una camioneta roja conducida por un hombre.

Al respecto, las recomendaciones emitidas por seguridad pública, son pedir auxilio a elementos de seguridad al encontrarse en una situación similar, además de no entablar conversación ni subir a coches de desconocidos.

Teléfonos de emergencia: 911

Policía Preventiva Municipal: 844 414 1616