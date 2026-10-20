Mujer intenta acabar con la vida de su esposo encamado en hospital de Saltillo

Sin embargo, presuntamente la mujer aprovechó que el personal de salud salió del área para acercarse a su esposo, retirarle el catéter y sujetarlo del cuello con ambas manos, aparentemente con la intención de asfixiarlo .

Los hechos fueron reportados la noche de este martes, cuando Pedro Juan Antonio Nieto Márquez se recuperaba de un procedimiento en el que le habían colocado un catéter. De acuerdo con el reporte, los médicos informaron a su esposa, identificada como Claudia Patricia N. , que la intervención había resultado favorable y que en breve sería trasladado a piso.

SALTILLO, COAHUILA. - Un paciente de 46 años que se encontraba internado en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social habría sido víctima de una agresión por parte de su esposa, quien presuntamente intentó asfixiarlo luego de que el personal médico se retirara momentáneamente del área de cirugía.

La agresión habría ocurrido sin que los hijos del paciente estuvieran a su cuidado en ese momento, según la información disponible.

EL PACIENTE REVELA LO OCURRIDO

El personal médico habría conocido lo sucedido aproximadamente una hora después, cuando cuestionó al paciente sobre la ausencia del catéter.

Fue entonces cuando Pedro Juan Antonio relató que su esposa lo había agredido e intentado quitarle la vida. La situación encendió las alertas dentro del hospital y motivó la solicitud de apoyo a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) fueron requeridos para atender el reporte; sin embargo, al intervenir, la presunta agresora ya se había retirado del lugar.

Ante la gravedad de los señalamientos, también se dio aviso a la Unidad de Investigación de Homicidios Violentos de la Fiscalía General del Estado, que deberá esclarecer los hechos y determinar si existen elementos para ejercer acción penal.

El caso quedó inicialmente registrado como un reporte relacionado con una presunta negligencia y omisión de cuidado. No obstante, la posible agresión contra el paciente deberá investigarse de manera independiente, a fin de establecer las circunstancias en que ocurrió y deslindar responsabilidades.

¿A QUÉ SANCIONES PODRÍA ENFRENTARSE LA PRESUNTA AGRESORA?

La conducta denunciada podría tener consecuencias penales graves si la Fiscalía reúne pruebas suficientes para acreditar que la mujer intentó privar de la vida a su esposo.

Tentativa de homicidio: el artículo 50 del Código Penal de Coahuila establece que la tentativa punible se sanciona con una parte de la pena prevista para el delito que se pretendía cometer. La clasificación dependerá de las pruebas y de las circunstancias acreditadas.

Violencia familiar: al tratarse presuntamente de una agresión entre cónyuges, también deberá analizarse si los hechos encuadran en este delito, conforme a los artículos 251 y 252 del Código Penal estatal.

Lesiones: si los exámenes médicos acreditan daños derivados de la agresión o de la extracción del catéter, podría investigarse además el delito de lesiones, dependiendo de su gravedad.