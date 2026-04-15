Saraperos abre temporada sin Missael Rivera; será operado y queda fuera todo 2026

La temporada 2026 de los Saraperos de Saltillo tendrá una baja importante desde sus primeras semanas. El infielder sinaloense Missael Rivera no verá acción este año luego de confirmarse que será sometido a una intervención quirúrgica para atender una lesión en el talón. La noticia fue dada a conocer por el manager del equipo, Mendy López, quien explicó en entrevista que el pelotero deberá pasar por el quirófano debido a un problema físico que arrastraba desde hace varios meses. De acuerdo con la información disponible, Rivera presenta un espolón en el talón, lo que le ha impedido desempeñarse con normalidad y llevó al cuerpo médico y técnico a tomar la decisión de priorizar su recuperación.

Este escenario llega en un momento clave para la novena saltillense, ya que este viernes 17 de abril está programada la inauguración de la temporada en casa, cuando reciban a los Toros de Tijuana. La ausencia de Rivera se da, así, en la antesala de uno de los compromisos más relevantes del arranque de campaña, obligando al equipo a ajustar su planteamiento desde el inicio.

El jugador, originario de Guasave, Sinaloa, quedará fuera de toda la campaña 2026, en un movimiento que, aunque esperado por la evolución de la lesión, representa un golpe para la planificación deportiva del club. Rivera se había consolidado como una pieza útil dentro del cuadro, con la capacidad de cubrir varias posiciones del infield, incluyendo segunda base, tercera y paradas cortas. Además de su versatilidad defensiva, el bateador zurdo ofrecía alternativas en la parte alta del orden al bat. Su perfil como segundo en la alineación le permitía generar contacto constante y mover corredores, con la posibilidad de aportar poder ocasional en momentos oportunos. En torno a las causas que derivaron en la cirugía, se ha mencionado que el pelotero continuó teniendo actividad durante el receso, incluyendo participación en ligas locales. Sin embargo, no existe una postura oficial que atribuya la lesión a un evento específico. Dentro del mismo circuito amateur participaron otros jugadores profesionales sin presentar complicaciones físicas, por lo que la situación de Rivera parece responder a un desgaste progresivo.

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La organización deberá ahora ajustar sus piezas de cara al inicio de la temporada, contemplando alternativas para cubrir el hueco que deja el infielder en el roster. La ausencia de un jugador con sus características obligará a redistribuir responsabilidades tanto en la defensiva como en la construcción del lineup. Por lo pronto, el enfoque estará en la recuperación del pelotero, quien iniciará su proceso médico con la expectativa de volver en condiciones óptimas para futuras campañas. El tiempo de rehabilitación será clave para definir su regreso a los diamantes.

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