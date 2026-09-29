Mujer termina fracturada al recorrer la Sierra de Zapalinamé; es rescatada por Bomberos
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Bomberos auxiliaron a una mujer de 45 años que sufrió una posible fractura durante una caminata en la Sierra de Zapalinamé
Personal del cuerpo de Bomberos atendió a una mujer que resultó lesionada mientras se encontraba en el sendero Ojo de Agua-Cuevita, conocido como Camino del Oso, en la Sierra de Zapalinamé.
El reporte se recibió luego de que Laureana, de 45 años, presentara una lesión que hacía presumir una fractura en una de sus piernas, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.
Los bomberos se trasladaron hasta el sitio, ubicado a un costado del Camino del Cuatro, para realizar la valoración y brindar los primeros auxilios a la afectada.
Tras estabilizarla, los elementos procedieron a inmovilizarle la pierna para evitar mayores molestias durante el traslado y, posteriormente, la colocaron en una camilla flexible.
La mujer fue trasladada hasta una unidad de rescate para continuar con su atención y posteriormente fue llevada a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS.
En el centro médico quedó bajo atención del personal de salud, quienes realizarían los estudios correspondientes para determinar el alcance de la lesión y establecer el tratamiento a seguir.