$!Mujer termina lesionada tras volcadura en la carretera a Monclova

Una mujer de 35 años resultó lesionada luego de que el automóvil en el que viajaba volcara tras reventarse uno de sus neumáticos, sobre la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 69, en dirección de Castaños a Saltillo, la mañana de este lunes. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer viajaba como acompañante en un automóvil Honda con placas de la UCD, cuando, durante el trayecto, uno de los neumáticos de la unidad se reventó, provocando que la conductora perdiera el control del volante.

El vehículo salió de la trayectoria y dio varias vueltas de campana hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro neumáticos. Tras el accidente, la conductora permaneció consciente y orientada.