Mujer termina lesionada tras volcadura en la carretera a Monclova
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La ponchadura de un neumático habría provocado que la conductora perdiera el control y volcara; una mujer fue trasladada a un hospital
Una mujer de 35 años resultó lesionada luego de que el automóvil en el que viajaba volcara tras reventarse uno de sus neumáticos, sobre la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 69, en dirección de Castaños a Saltillo, la mañana de este lunes.
De acuerdo con los primeros reportes, la mujer viajaba como acompañante en un automóvil Honda con placas de la UCD, cuando, durante el trayecto, uno de los neumáticos de la unidad se reventó, provocando que la conductora perdiera el control del volante.
El vehículo salió de la trayectoria y dio varias vueltas de campana hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro neumáticos. Tras el accidente, la conductora permaneció consciente y orientada.
Personas que circulaban por el sector se detuvieron para auxiliar al conductor y a la mujer lesionada, quienes permanecieron en el lugar hasta la llegada de los cuerpos de emergencia.
Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para valorar a la mujer, quien presentó un traumatismo leve y una herida en la región occipital.
Luego de recibir atención prehospitalaria, fue trasladada en código amarillo a la Clínica 2 del IMSS, donde quedó bajo observación médica.
En el lugar permaneció su esposo, quien esperaba el arribo de la aseguradora y de las autoridades federales para realizar las diligencias correspondientes.