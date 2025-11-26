Multas de hasta 113 mil pesos a quien maltrate a un ser sintiente, anunció el alcalde Javier Díaz
Junto con la aplicación del nuevo reglamento en la materia, se seguirá acondicionando el Centro de Bienestar Animal del Municipio, destacó.
Multas de hasta 113 mil pesos a quien maltrate a un animal de compañía contempla el Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes para el municipio de Saltillo, aprobado por el Cabildo local en la segunda sesión ordinaria de noviembre.
El nuevo ordenamiento comprende sanciones administrativas y trabajo comunitario a sus infractores, informó el alcalde Javier Díaz González.
Señaló que con las nuevas disposiciones se busca “generar una concientización y cultura en nuestra sociedad hacia el cuidado y la protección de los seres sintientes”.
Anunció que, como parte de este esfuerzo institucional, próximamente se hará entrega de un nuevo quirófano al Centro de Bienestar Animal, cuyas instalaciones seguirán siendo mejoradas
En rueda de prensa, mandatario municipal calificó como “bastante agresivas” las sanciones económicas, cuyo propósito es “seguir trabajando en hacer una sociedad más inclusiva e incluyente en ese sentido”.
“Lo que buscamos es generar la cultura, concientización y, sobre todo, que quien tiene un ser sintiente en su hogar lo proteja, lo cuide y se haga cargo de él”, insistió.
Díaz González refirió que de poco servirían las múltiples campañas de vacunación y esterilización, no solamente el Municipio, sino también de organizaciones de la sociedad civil, si la comunidad no colabora con el resto de su responsabilidad.
Nuestro interés es que “todo se enfoque a poder generar una mejor comunidad y una cultura en ese sentido”, subrayó el alcalde saltillense.