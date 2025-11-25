Cabildo de Saltillo aprueba reglamento pionero para el bienestar y protección de seres sintientes

El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la creación del Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes, una normativa que regulará las acciones municipales para garantizar la protección, el trato digno y el bienestar de los animales en la ciudad. La decisión se tomó durante la segunda sesión ordinaria de noviembre, encabezada por el alcalde Javier Díaz González.

El nuevo reglamento permitirá consolidar políticas públicas enfocadas en el cuidado animal y dará origen al Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar de los Seres Sintientes, integrado por representantes de asociaciones civiles, especialistas y sectores de la sociedad involucrados en el tema.

“Todas y todos quienes integramos el Cabildo estamos comprometidos con este tema; es un paso importante que está dando la administración municipal en la protección y también en la sanción a quien maltrate a un ser sintiente”, destacó el alcalde.

Como parte de estos cambios, el Centro de Control Canino evolucionó oficialmente a la Unidad de Bienestar de los Seres Sintientes, que operará bajo el nuevo marco regulatorio. Además, el Cabildo aprobó reformas al Reglamento de la Administración Pública Municipal para que dicha Unidad deje de depender de la Dirección de Salud Pública y se incorpore a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, fortaleciendo así su enfoque integral de cuidado animal.

La sesión inició con un minuto de aplausos en memoria de Jorge Alberto Leyva García, quien fue regidor en dos administraciones municipales y ocupó distintos cargos públicos.

Durante el orden del día también se dieron a conocer los dictámenes de los jurados encargados de seleccionar a las y los ganadores de los premios municipales. La Presea Manuel Acuña 2025 será entregada al productor y director Pedro Torres Castilla.

En el caso del Premio Municipal de la Juventud, los reconocimientos se otorgarán a: Jóvenes con Valor (Logro Social), Jorge Alberto Rodríguez Hernández (Logro Académico), Alejandro Carrillo de la Fuente (Logro Cultural), Alejandra Monserrath Iturbe Arellano (Logro Deportivo), Marijose Laureano Rivera (Logro en Ciencia y Tecnología) y Luis Ernesto Elizalde Narro (Logro Emprendedor).

El Premio al Mérito Deportivo reconocerá a Matías Damián Grande Kalionchis y Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza en la categoría atleta; José Esteban Aguilar Ruiz como atleta adaptado; Pamela Michell Reyes Wiseman como entrenadora, y Premoyotes Liga Saltillo como equipo destacado.

El Premio al Voluntariado 2025 se entregará a Karina Flores Hernández (categoría individual); ARHCOS (fundaciones y asociaciones); Universidad La Salle Saltillo (universidades); y Borgwarner Saltillo (empresas).

Asimismo, el Premio a la Promoción de la Inclusión de las Personas con Discapacidad será para Fernando Vicente Vega Moreno, Jorge Luis Briones Reyes y LEAR Corporation, en sus respectivas categorías.

El Cabildo también aprobó reformas y adiciones al Reglamento de la Administración Pública Municipal y la creación del Reglamento Interior de la Unidad Administrativa de Salud Pública y Servicio Médico Municipal.

En asuntos generales, el regidor Carlos Gerardo Kalionchis Reyes presentó la propuesta “Mi Venta Segura”, que busca establecer un sitio seguro para la compra-venta de vehículos con apoyo de autoridades; la propuesta fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito.

La regidora Amal Lizette Esper Serur planteó la creación de un programa para la protección de mujeres en centros nocturnos, el cual se enviará a las comisiones de Seguridad Pública y Tránsito, y Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad.

Antes de concluir, la síndica María del Mar Arroyo Peart y la regidora Karla Daniela Ramos Macías hicieron pronunciamientos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.