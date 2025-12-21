Multas por daño ambiental en Saltillo pueden llegar hasta $45 mil; “dependen del criterio del juez”

Saltillo
/ 21 diciembre 2025
    Multas por daño ambiental en Saltillo pueden llegar hasta $45 mil; “dependen del criterio del juez”
    El monto de la sanción depende del tipo de falta y del impacto ambiental generado. FOTO: CORTESÍA

Las sanciones aplican desde tirar basura en la vía pública hasta el depósito ilegal de escombro en arroyos y calles.

Las multas por daños al medio ambiente en Saltillo pueden ir desde más de seis mil hasta alrededor de 45 mil pesos, dependiendo del tipo de falta y del impacto generado. Así lo informó Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, al detallar que las sanciones son determinadas por el juez municipal con base en el expediente de cada caso.

Comentó que el área a su cargo funge como instancia de inspección y vigilancia, encargada de levantar las actas correspondientes, mientras que la sanción final recae en el juez. “Nosotros realizamos las actas para que el juez ponga la sanción correspondiente”, señaló, al indicar que los nuevos reglamentos fortalecen los criterios para castigar este tipo de conductas.

De acuerdo con el funcionario, las faltas van desde acciones menores, como que un automovilista tire basura en la vía pública, hasta conductas de mayor impacto ambiental, como el depósito ilegal de residuos y escombro en arroyos, calles o espacios públicos mediante camiones de carga. En esos casos, explicó, las sanciones pueden ser considerablemente más altas. “Sabemos que las multas rebasan los seis o siete mil pesos y pueden llegar hasta los 40 o 45 mil pesos aproximadamente, dependiendo del daño ambiental y del criterio del juez”, dijo.

Mencionó que el objetivo de estas sanciones no es solo punitivo, sino preventivo. “Es para prevenir incendios, inundaciones en los arroyos y mejorar la condición de salubridad de la ciudad”, afirmó, al advertir que la acumulación de basura y escombro genera riesgos adicionales, sobre todo en temporada invernal.

Agregó que estos desechos suelen convertirse en focos de fauna nociva, como roedores, lo que propicia plagas e infecciones que afectan directamente a las colonias. “La misma gente se está haciendo daño al tener basura en arroyos y calles”.

Finalmente, dijo que el daño ambiental no se limita a un solo factor, ya que estas prácticas contaminan aire, agua y suelo, además de detonar problemas de salud pública. Por ello, reiteró el llamado a evitar tirar residuos en espacios no autorizados y a asumir la responsabilidad colectiva en el cuidado del entorno urbano de Saltillo.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

